BRISA Festival recibe el Premio Ingenio 2026 en la categoría de Tecnología Social por su apuesta por la accesibilidad y la inclusión

BRISA apostó en su pasada edición por un festival abierto, accesible y sin barreras, demostrando que la música en directo debe ser una experiencia compartida por todas las personas, independientemente de sus capacidades. Este reto, desarrollado con éxito gracias a la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, a través de CaixaBank, la Fundación Music For All y la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, ha sido merecedor de un prestigioso reconocimiento: el Premio Ingenio 2026 en la categoría Tecnología Social.

Este premio, otorgado por unanimidad por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de Telecomunicación (AAGIT), pone en valor la apuesta del festival malagueño por la innovación aplicada a la accesibilidad y la incorporación de soluciones tecnológicas destinadas a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la cultura y la música en directo en condiciones de igualdad.

Este galardón reconoce la capacidad de BRISA para convertir la tecnología y la innovación en herramientas de impacto social directo, contribuyendo a eliminar barreras y ampliar las oportunidades de participación en el ámbito cultural. La distinción llega tras la puesta en marcha de un amplio programa de accesibilidad e inclusión desarrollado en la edición de 2026, que situó estos principios en el centro de la experiencia del público.

Celebrado en el Dique de Levante del Puerto de Málaga los días 23, 24 y 25 de julio, el festival impulsó el plan de accesibilidad más amplio desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga. La iniciativa abordó de forma integral las necesidades de accesibilidad física, auditiva, visual y cognitiva, con el objetivo de ofrecer una experiencia más autónoma, cómoda y segura.

Tecnología e innovación para una cultura sin barreras

Entre las medidas implantadas destacan los recursos tecnológicos y de comunicación destinados a mejorar la experiencia de las personas con discapacidad. Así, los conciertos de Love of Lesbian, Siloé y La M.O.D.A. contaron con interpretación en lengua de signos española y subtitulado en directo a través de las pantallas del festival. Asimismo, se incorporaron mochilas vibratorias y lazos de bucle magnético individual para facilitar el seguimiento de las actuaciones a personas sordas y con discapacidad auditiva.

En materia de accesibilidad visual, el festival habilitó información en braille, mapas del recinto y programación en formato PDF accesible, además de códigos NaviLens para facilitar la orientación dentro del espacio. La propuesta se completó con señalética adaptada, cascos aislantes y tapones para reducir la sobreestimulación sensorial, junto con espacios y recursos específicos para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El programa incluyó también accesos preferentes sin barreras arquitectónicas, plataformas y zonas reservadas para personas con movilidad reducida, aseos y barras accesibles, áreas de descanso, préstamo de sillas de ruedas y muletas, y personal de apoyo durante las tres jornadas.

A estas actuaciones se sumó un punto de información y asistencia previa para preparar la visita según las necesidades de cada persona, así como medidas de atención personalizada y acompañamiento.

Una iniciativa basada en la colaboración social

Para la organización de BRISA, este premio no hubiera sido posible sin la implicación, apoyo y compromiso de la Fundación ”la Caixa”, la Fundación Music For All y la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, junto con la participación del Voluntariado CaixaBank. La iniciativa contó además con la aportación de entidades sociales de Málaga como Aproinla, la Sociedad Federada Sordos de Málaga y la ONCE.

Esta alianza permitió combinar recursos, conocimiento especializado, experiencia técnica y compromiso social para trasladar la inclusión a medidas concretas, reforzando la idea de que la accesibilidad debe formar parte del diseño y la organización de estos eventos desde el inicio.

Con este reconocimiento, BRISA Festival reafirma su compromiso con un modelo de música en directo más accesible, inclusivo y equitativo, en el que la tecnología contribuya a ampliar derechos, facilitar la participación y acercar la cultura a todas las personas