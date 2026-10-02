BIC Euronova rinde homenaje en su ‘Hall of Fame’ a la empresa Microambiental, nacida en su centro y con 26 años de trayectoria liderando la seguridad agroalimentaria

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, ha distinguido esta mañana a la empresa Microambiental, incluyéndola en su prestigioso 'Hall of Fame'. Esta distinción rinde homenaje a aquellas compañías que, tras su nacimiento y desarrollo en el seno de BIC Euronova, han alcanzado un crecimiento consolidado y una proyección de excelencia en el tejido empresarial.

El acto de reconocimiento ha contado con la participación del Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Málaga de la Junta de Andalucía y Presidente de BIC Euronova, Antonio García Acedo; el Director General de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas; y la Dra. Ingrid Mateo, socia fundadora y CEO de Microambiental, que ha recibido con gran satisfacción este reconocimiento.

Microambiental nació en BIC Euronova en el año 2000, desarrollando su actividad dentro del centro hasta el año 2024, completando un exitoso ciclo de consolidación, como líder y referente en la seguridad agroalimentaria, con más de un cuarto de siglo de trayectoria.

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, que muy próximamente cumplirá 35 años como pionero en apoyar la creación, incubación, consolidación e internacionalización de empresas innovadoras y avalado por la marca EUBIC de la Comisión Europea, desde su fundación en 1991, ha contribuido a la consolidación del Parque Tecnológico de Andalucía Málaga TechPark y al desarrollo económico empresarial de la ciudad; destacando su apoyo y acompañamiento a las empresas innovadoras que han nacido en su centro y que en la actualidad son empresas consolidadas y con elevada penetración en los mercados internacionales.

Con su entrada en el “Hall of Fame” de BIC Euronova, Microambiental consolida su legado como caso de éxito del ecosistema innovador malagueño y como referente indiscutible en el ámbito de la biotecnología y la seguridad agroalimentaria.

Hall of Fame de BIC Euronova

MICROAMBIENTAL se suma al “Hall of Fame” de BIC Euronova, junto a otras empresas de gran éxito que también han nacido o desarrollado su actividad en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, con sede en Málaga TechPark.

Un total de 20 empresas como Ingenia, King’s Buffet, Aertec Solutions, Hispasec, Arelance, Lynka, Sequel, EPES-061, Bioazul, ICCS, BCS Consultores, Ingho, AMG Ingenieros, Byevolution, Animum, Solbyte, Stockholm Precision Tools, DHV Tecnology, Ebury y MicroAmbiental, conforman hasta el momento el “Hall of Fame” de BIC Euronova, al que se irán añadiendo nuevas empresas que destaquen por su trayectoria. A la hora de hacer la selección de las empresas homenajeadas, BIC Euronova ha establecido una serie de criterios a cumplir por las mismas, relacionados con la creación de empleo, consolidación, presencia internacional y o producción industrial.

Microambiental, junto a la empresa Bioazul, destacan en el Hall of Fame de BIC Euronova como casos de éxito de liderazgo femenino en innovación empresarial.

MICROAMBIENTAL

Con 26 años de experiencia en el sector, MICROAMBIENTAL, que nació en BIC Euronova – Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, en el año 2000, se consolida como el laboratorio de referencia y consultoría técnica para el sector agroalimentario, la hostelería y la administración pública. Ubicada actualmente en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) Málaga TechPark, la compañía celebra su trayectoria reafirmando su compromiso con la excelencia operativa y la innovación sostenible.

Desde su fundación en el año 2000, MICROAMBIENTAL ha evolucionado hasta convertirse en un aliado indispensable para las empresas que buscan no solo cumplir con la normativa, sino alcanzar la excelencia en sus procesos. Su propuesta de valor se basa en una gestión integral que abarca desde el asesoramiento hasta el análisis de muestras alimentarias, aguas y ambientales.

Innovación y Sostenibilidad como pilares

Más allá del análisis tradicional, la firma destaca por su capacidad de anticipación a los retos del mercado. En la actualidad, MICROAMBIENTAL lidera proyectos de consultoría en el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios y productos circulares, posicionándose a la vanguardia de la economía circular. Además, su equipo multidisciplinar garantiza la implantación técnica de sistemas de gestión bajo estándares internacionales (UNE, EN e ISO).

Formación de alto nivel

El crecimiento de la empresa se complementa con un área de formación especializada. A través de este departamento, MICROAMBIENTAL transfiere su know-how en materias críticas como la I+D+i, economía circular y la seguridad alimentaria, capacitando a los profesionales que liderarán los sectores productivos del futuro.

MICROAMBIENTAL presta sus servicios principalmente en Andalucía, aunque también tiene operatividad a nivel nacional estableciendo alianzas con diferentes empresas nacionales aumentando así las sinergias de la que se favorecen los clientes.

MICROAMBIENTAL ha colaborado con diferentes entidades y organismos para promover y poner en valor productos y explotaciones locales. Es una gran apuesta para MICROAMBIENTAL la puesta en valor de productos tradicionales inherentes a la cultura malagueña como la pasa malagueña colaborando con entidades como el consejo regulador de vinos y uvas pasas de Málaga, así como otros actores económicos para mantener esta tradición en la producción de Málaga.

Además de este reconocimiento en el “Hall of Fame” de BIC Euronova, la empresa ha sido premiada en diferentes ocasiones por diferentes organizaciones como la CEA, CEM, Junta de Andalucía y otras organizaciones empresariales es una señal de la trayectoria constante, el compromiso con los clientes, la actividad y la ciudad de Málaga.