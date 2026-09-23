Benalmádena Moda reúne comercio, nuevos talentos y firmas en dos jornadas con una gran acogida

Las dos citas reunieron a público, comercios, diseñadores, modelos y profesionales en torno a una programación que combinó moda, promoción comercial, música, creatividad y apoyo a los nuevos talentos. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Benalmádena a través de la concejalía de Comercio y organizada por el Ayuntamiento y NuevaModa Producciones, convirtió durante dos noches dos enclaves emblemáticos del municipio en escaparates de la moda y del trabajo creativo. La respuesta del público respaldó el formato de doble jornada y el propósito de acercar la pasarela a distintos puntos de Benalmádena.

La Plaza de la Mezquita arropó al comercio local y al talento emergente

La primera jornada se desarrolló el viernes 18 de septiembre en la Plaza de la Mezquita, donde la pasarela recibió una destacada acogida. La noche puso el foco en el comercio local y en la capacidad de los establecimientos y profesionales del municipio para generar empleo, actividad y vida en las calles, junto con una apuesta decidida por quienes comienzan su trayectoria en el diseño.

Presentaron sus propuestas Menta Moda, D'Pekes, Noelia Noelia, Imalú, Flamenca Florido y Miguel Miglionico. La programación incluyó además la actuación de la cantante de pop latino Ana Romma y culminó con el Concurso de Diseñadores Noveles Benalmádena Moda 2026, en el que participaron Irene Villalobos, Teresa Perujo, Manuela Di Croce y María José Perujo.

El jurado estuvo compuesto finalmente por Raúl Campos, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, como presidente sin voto; Sonia Criado; Sonia López, y el diseñador Jesús Segado. Tras valorar las colecciones presentadas, el jurado proclamó ganadora a Manuela Di Croce.

El concejal de Comercio, Raúl Campos, entregó el premio junto al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Ambos destacaron la importancia de respaldar al comercio local y de ofrecer oportunidades y visibilidad a los nuevos talentos de la moda, reforzando al mismo tiempo la proyección de Benalmádena como municipio abierto a la creatividad, el emprendimiento y las nuevas propuestas.

El Castillo El Bil Bil acogió una segunda noche dedicada al diseño

El sábado 19 de septiembre, Benalmádena Moda se trasladó al Castillo El Bil Bil, que también registró una gran acogida. La pasarela cruzada instalada en este espacio emblemático acogió una noche centrada en el diseño, la artesanía, la sostenibilidad y la innovación, con propuestas de creadores de perfiles y procedencias diversas.

José Perea abrió la jornada con una colección marcada por el color y la libertad creativa. A continuación desfilaron Sofía Santini, con una propuesta de lujo vinculada a la sastrería artesanal y a la escultura; Laura Ortiz, fundadora de Aele Atelier y ganadora del Marbella Fashion Show 2026; Esteban Freiría, con un trabajo basado en el reciclaje, la sostenibilidad y la reivindicación social, y Hassan Bouchikhi, diseñador marroquí especializado en alta costura, vestidos de noche y caftanes. La noche contó asimismo con la actuación de Lorena Gavilán al baile, Adrián Ariza a la guitarra y Manuel Palomares al cante.

La segunda jornada incluyó la entrega de dos reconocimientos especiales. Esteban Freiría recibió el Premio a la Sostenibilidad, entregado por Raúl Campos, concejal de Comercio, y Rosa María González, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB). Por su parte, Sofía Santini recibió el Premio a la Innovación de manos de Raúl Campos y María Luisa Robles, concejala de Participación Ciudadana, Educación y Tercera Edad.

Una pasarela para impulsar la economía local y la creación

A lo largo de las dos jornadas, el alcalde, Juan Antonio Lara, y el concejal de Comercio, Raúl Campos, subrayaron el valor de Benalmádena Moda como herramienta para apoyar al comercio local, dinamizar la actividad económica y dar espacio a los nuevos talentos. La combinación de establecimientos, diseñadores consolidados y creadores emergentes permitió mostrar la moda no solo como espectáculo, sino también como industria, formación, emprendimiento y oportunidad profesional.La organización agradeció la implicación de los comercios y diseñadores participantes, del jurado, de los artistas y de todos los equipos técnicos y profesionales que hicieron posible el encuentro.

Gracias a la colaboración de pastor Vilaseca, presidente fundador de Laboratorios Kapyderm y Eloy Moreno, CEO de Antonio Eloy Escuela Profesional, responsables durante ambas jornadas de la peluquería y el maquillaje de las modelos, contribuyendo a trasladar a la pasarela la imagen concebida para cada colección.

La cuarta edición concluyó así tras dos noches con identidad propia y una respuesta muy positiva del público en la Plaza de la Mezquita y el Castillo El Bil Bil. Benalmádena Moda reafirmó su vocación de conectar comercio, diseño, cultura y ciudad, y de ofrecer un escaparate profesional tanto a los negocios del municipio como a las nuevas voces de la moda.