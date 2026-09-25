La Asociación Española Contra el Cáncer reclama más financiación, estable y a largo plazo en el Día Mundial de la Investigación en Cáncer

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha celebrado hoy una jornada divulgativa en el Cine Albéniz con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, un encuentro que ha reunido a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, representantes institucionales y voluntarios para acercar la investigación oncológica a la sociedad y destacar su papel esencial en la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer.

Presentada por la periodista Celia Bermejo, la jornada ha puesto en valor el papel de Málaga como uno de los principales polos de investigación biomédica y oncológica de Andalucía y ha ofrecido un espacio de diálogo entre ciencia, sistema sanitario y sociedad.

El encuentro ha contado con la participación de Juan Carlos Martín García, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga y del Dr. Antonio Rueda, oncólogo y presidente del Comité Técnico de Málaga. Entre las autoridades estaba Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación Provincial; Carmen Sánchez Sierra, delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga y por parte del mundo empresarial destacó la presencia de Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank en Andalucía. En el plano científico también acudió el Dr. Emilio Alba, catedrático de oncología y director científico de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC); Melissa García, premio nacional de investigación y vicedirectora Científica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga; Abel García Sola, director médico del Hospital Regional de Málaga; el Dr. Juan Zafra, investigador y miembro del Comité Técnico de Málaga; el Dr. Oscar Martínez Tirado, investigador en IDIBELL y Nico Adega, superviviente de cáncer que dio el testimonio de su proyecto de vida y fue la voz de los pacientes de cáncer.

En su turno de intervención, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín, destacó que el fomento de la investigación debe ser tarea de todos. “Para seguir avanzando, la Asociación defiende una investigación suficiente, sostenida en el tiempo, capaz de garantizar el relevo generacional del talento investigador y accesible para todos los pacientes, independientemente de su lugar de residencia. Actualmente, la media de edad del personal investigador en España supera los 50 años, lo que hace especialmente necesario seguir apoyando a las nuevas generaciones de científicos”.

Durante el encuentro, Melissa García, vicedirectora científica de IBIMA Plataforma BIONAND, y Emilio Alba, director científico de Fundación CITAC, analizaron, en sendos diálogos con el doctor Antonio Rueda, los principales desafíos y oportunidades de la investigación oncológica; explicaron el funcionamiento y los programas de sus respectivos centros de investigación y elogiaron el enorme talento científico que existe en la provincia de Málaga

La jornada ha contado además con la mesa de diálogo "Cuando la sociedad y la ciencia se conectan", en la que han participado Abel García Sola, director médico del Hospital Regional Universitario de Málaga, y el investigador Juan Zafra, quienes han destacado la importancia de fortalecer la colaboración entre investigadores, profesionales sanitarios, entidades sociales y ciudadanía para acelerar la llegada de los avances científicos a los pacientes.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro llegó con el espacio "Proyectos de vida", protagonizado por Nico Adega, superviviente de cáncer y el investigador Óscar Martínez Tirado, del IDIBELL. Sus testimonios han mostrado cómo la investigación transforma la vida de las personas y permite que cada vez más pacientes continúen desarrollando sus proyectos personales, familiares y profesionales tras un diagnóstico de cáncer. Nico Adega, tras perder una pierna por un osteosarcoma, superó el cáncer y actualmente es Campeón del Mundo de Paracanoe.

Este encuentro también ha dejado de manifiesto que la investigación constituye una de las prioridades estratégicas de la Asociación Española Contra el Cáncer. Solo en la provincia de Málaga, la entidad impulsa actualmente 15 proyectos de investigación oncológica, con una inversión acumulada de 1.962.891,56 euros, destinando durante 2025 un total de 810.759 euros al desarrollo de nuevas líneas de investigación. Además, en los últimos cinco años la Asociación ha destinado cerca de tres millones de euros al impulso de la investigación contra el cáncer en la provincia.

Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida

La jornada de Málaga estaba enmarcada en la campaña nacional "Investigación con impacto: proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida", presentada por la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del 10º aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. La iniciativa busca visibilizar cómo los avances científicos financiados hoy se convierten en resultados concretos para los pacientes y sus familias.

La campaña está protagonizada por Fernanda Picón, paciente oncológica con cáncer metastásico desde hace ocho años, que comparte con varios investigadores el impacto que la investigación ha tenido en su vida. Su experiencia pone de manifiesto cómo la ciencia se traduce en más tiempo de vida y en nuevas oportunidades para seguir desarrollando proyectos personales y familiares.

Entre los proyectos destacados por la campaña figuran investigaciones centradas en el desarrollo de nuevas terapias CAR-T frente al cáncer de mama HER2+, estrategias para evitar la resistencia a la inmunoterapia en determinados linfomas y estudios para identificar la resistencia a tratamientos combinados en pacientes con cáncer de pulmón. Todos ellos reflejan el potencial de la investigación para mejorar los tratamientos disponibles y aumentar la supervivencia de los pacientes.

Investigación para transformar el futuro del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer mantiene el objetivo de superar el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030, una meta que requiere seguir impulsando la investigación, especialmente en aquellos tumores cuya supervivencia permanece baja o estancada.

Actualmente, la Asociación impulsa la mayor red privada de investigación oncológica de España, con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo, distribuidas en 160 centros de investigación de 38 provincias y desarrolladas por más de 3.000 investigadores e investigadoras. Desde 2020, esta red ha contribuido a generar 1.950 avances en cáncer, de los cuales 352 se han producido durante 2025. Además, la entidad promueve 37 ensayos clínicos y actividades de divulgación científica que han llegado a más de 500.000 personas.

Con esta jornada, la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga se suma a la celebración internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer y refuerza un mensaje clave: detrás de cada proyecto científico hay personas, historias y oportunidades de vida que solo pueden hacerse realidad gracias a la investigación.