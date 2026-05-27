Alabardero Beach Club celebra el ronqueo del atún rojo

El próximo 10 de junio a las 19:30 horas, Alabardero Beach Club celebrará una jornada dedicada al atún rojo de almadraba con la realización del Ronqueo del Atún, una actividad gastronómica centrada en el despiece en directo del ejemplar y su posterior interpretación a través de un menú degustación.

El evento contará con el concepto innovador desarrollado por el chef Juan Muñoz, que propone una visión contemporánea del tradicional ronqueo, convirtiéndolo en una experiencia divulgativa en torno al producto y sus diferentes usos gastronómicos.

Durante la jornada se realizará un ronqueo en directo, que permitirá descubrir los diferentes cortes del atún rojo. Asimismo, Nicolás Somoza, chef asesor de Alabardero Beach Club, ha diseñado la propuesta gastronómica del evento: un menú en formato cóctel elaborado a partir de diversas partes del atún rojo. Esta propuesta busca poner en valor el producto mediante elaboraciones que combinan técnicas tradicionales, japonesas y contemporáneas.

El menú incluirá elaboraciones como dúo de tartar de atún y ventresca; bocado japonés de lomo de atún con yema curada, furikake y nori shiso; sashimi de akami con yuzu kosho y ponzu; tiradito de atún con ponzu, mayonesa trufada, puré de aguacate y cancha; atún mechado; arroz seco de parpatana; carpaccio de atún rojo de almadraba y gilda de atún.

La propuesta gastronómica se completará con una selección de bebidas compuesta por Negroni Spritz, Rosado Cloe, Blanc Sauvignon La Duquesa y Cava Brut Aria.

El Ronqueo del Atún Rojo tendrá un precio de 60 € por persona y contará con plazas limitadas, siendo necesaria la reserva previa.

Además, con motivo de esta jornada, Alabardero Beach Club incorporará a su carta una selección de sugerencias elaboradas a partir de atún rojo de almadraba, que estarán disponibles a partir del evento y hasta finales de junio.

Estas propuestas permitirán seguir explorando las distintas aplicaciones gastronómicas de este producto, poniendo el foco en su calidad, temporalidad y valor gastronómico.