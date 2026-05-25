OMODA & JAECOO hace vibrar Málaga durante la SHS Fever Night y celebra su cliente 50.000 en España

OMODA & JAECOO ha celebrado con gran éxito en Málaga la segunda edición de su OJ Premiere Day, un evento que se ha celebrado de forma simultánea en 47 de los 105 concesionarios que la marca tiene en España. Bajo el concepto ‘SHS FEVER NIGHT’ este formato se ha consolidado como una de las iniciativas más innovadoras del sector y reforzando su presencia en el mercado local.

El concesionario OMODA JAECOO Grupo Nieto se convirtió en el epicentro del evento en Málaga, reuniendo a un gran número de asistentes que pudieron vivir en primera persona una experiencia que combinó presentación de producto, tecnología, entretenimiento y cercanía con la marca. Esta convocatoria pone de manifiesto el creciente interés del público de Málaga por las nuevas soluciones de movilidad electrificada. A nivel nacional, miles de personas participaron simultáneamente en esta iniciativa, reafirmando el OJ Premiere Day como un pilar estratégico para OMODA & JAECOO.

En Málaga, el evento ha permitido fortalecer la conexión directa con clientes, potenciales compradores y comunidad local, consolidando el papel de OMODA JAECOO Grupo Nieto como punto de referencia de la marca en la zona. Durante la velada, los asistentes en Málaga pudieron conocer de primera mano los últimos lanzamientos, con especial protagonismo de la tecnología híbrida e híbrida enchufable Super Hybrid System (SHS) de OMODA & JAECOO, eje central de la estrategia de electrificación de la compañía.

Según Joaquín Nieto, CEO de Grupo Nieto. “Estamos muy orgullosos de la acogida que OMODA & JAECOO está teniendo en Málaga. Eventos como la SHS Fever Night nos permiten acercarnos aún más a nuestros clientes y demostrar nuestro compromiso con una movilidad innovadora, electrificada y cercana. Alcanzar los 50.000 clientes en España es un hito que refleja la confianza del mercado en la marca y en el trabajo que realizamos desde OMODA JAECOO Además, la celebración en Málaga coincidió con un hito especialmente relevante para la compañía: OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España, una cifra que refleja el rápido crecimiento de la marca y la sólida acogida que está teniendo su propuesta de valor en todo el país. Este logro refuerza el papel de OMODA JAECOO Grupo Nieto como punto estratégico dentro de una marca en plena expansión y que a nivel nacional ya supera el 5% de cuota de mercado entre los clientes particulares y que, en Málaga, se ha consolidado como la marca nº1 en ventas de híbridos enchufables a particulares, afianzando así su liderazgo local en el ámbito de la movilidad electrificada.

Apuesta por la electrificación e impulso de la gama Super Hybrid System La ‘SHS Fever Night’ ha puesto de manifiesto el avance acelerado de la compañía en electrificación, con una gama en la que las soluciones electrificadas adquieren un protagonismo cada vez mayor. En este contexto, JAECOO ha reforzado su posicionamiento mediante la expansión de su oferta híbrida, que combina eficiencia, altas prestaciones y versatilidad, manteniendo intacto su carácter distintivo. Los asistentes pudieron conocer de cerca los nuevos JAECOO 5 SHS híbrido y JAECOO 7 SHS híbrido, exponentes de la tecnología SHS, que aporta un equilibrio superior en términos de rendimiento, eficiencia y autonomía frente a su entorno competitivo. Gran expectación por el lanzamiento de OMODA 4 Asimismo, la marca ha confirmado la próxima comercialización del OMODA 4, un nuevo modelo que llegará en 2027 a los concesionarios para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos más dinámicos del mercado. Este lanzamiento representa un nuevo avance en la consolidación de OMODA en España, ampliando su gama con una propuesta que integrará diseño, tecnología y eficiencia, en línea con la estrategia global de la compañía. Un formato consolidado que marca la diferencia en el sector.

El éxito de convocatoria de esta segunda edición confirma el OJ PREMIERE DAY como una iniciativa diferencial en el sector. Un total de 47 concesionarios - de los 105 con los que cuenta la marca en España - volvieron a transformarse en espacios experienciales, combinando innovación, entretenimiento y cercanía para ofrecer una propuesta de valor única. OMODA & JAECOO continúa así reforzando su posicionamiento como uno de los actores más dinámicos del mercado español, apoyándose en tres pilares clave: crecimiento, electrificación y una nueva relación con el cliente basada en la experiencia, la tecnología y la cercanía.