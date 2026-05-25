La gestora inmobiliaria chilena Property Partners abre en Málaga la primera oficina de Andalucía y la sexta de España

Property Partners, consultora inmobiliaria de origen chileno con más de 12 años de trayectoria y una red internacional que supera las 40 oficinas, inaugura este jueves su nueva sede en Málaga. La apertura, ubicada en Calle Santos, 4, supone el siguiente paso en la estrategia de expansión de la compañía en España, tras la consolidación de su oficina en Madrid, y responde al objetivo de ofrecer un servicio cercano y personalizado a los clientes locales, así como al creciente número de compradores internacionales que eligen la Costa del Sol como su nuevo hogar.

La nueva oficina viene impulsada por la socia Javiera Erazo Hermosilla, quien actualmente lidera dos oficinas de Property Partners en Chile y se encuentra próxima a inaugurar una nueva sede en Marbella, la oficina de Málaga estará dirigida por Jesús Martín Fernández, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario español, cuyo profundo conocimiento del mercado andaluz y de las dinámicas locales será clave para acompañar a propietarios, compradores e inversores en cada etapa del proceso, quien asume el cargo de director con la misión de impulsar el crecimiento de la marca en la provincia y de liderar un equipo enfocado en la excelencia y la atención al cliente.

El día de la inauguración recibieron la visita del delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García Giménez, el concejal de Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos y el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga CCA, Rodrigo Bocanegra entre otros invitados del sector de la construcción e inmobiliario.

Málaga se ha convertido en uno de los polos inmobiliarios más dinámicos del sur de Europa, atrayendo tanto a familias españolas como a un perfil internacional creciente —profesionales remotos, jubilados europeos e inversores latinoamericanos— interesados en disfrutar del estilo de vida mediterráneo. En este contexto, Property Partners aterriza con una propuesta diferencial que combina la agilidad digital con asesoría experta personalizada. Entre los servicios destacados, la compañía permite valorar una propiedad 100% online en pocos segundos gracias a herramientas exclusivas diseñadas para la toma de decisiones ágiles, informadas y eficientes, todas ellas respaldadas por un equipo de expertos con más de una década de trayectoria en el sector.

La llegada a Málaga refuerza, además, el valor de la red global y coordinada de Property Partners, que permite conectar oportunidades inmobiliarias entre España, Chile y otros mercados estratégicos de Latinoamérica y Europa. Con esta nueva oficina, la consultora consolida su presencia en la península y se posiciona como un aliado de referencia para quienes buscan comprar, vender o invertir en la Costa del Sol, con la garantía de un servicio integral que une la innovación tecnológica y el trato humano que caracteriza a la marca desde sus inicios.