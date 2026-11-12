El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol roza los 2,7 millones de pasajeros en octubre tras crecer un 4,7%

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol terminó octubre con 2.696.944 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo mes de 2025. Este balance, que arroja una media de casi 87.000 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvo el tráfico foráneo.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 2.695.877. De ellos, 375.660 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que 2.320.217 optaron por conexiones con el extranjero. Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió un 6,2% en comparación con octubre de 2025. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (617.030 pasajeros en vuelos con este país), Alemania (225.809), Holanda (162.590), Italia (145.051), Francia (133.638), Irlanda (116.991), Bélgica (107.090) y Polonia (105.607).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado las conexiones con Polonia (30% más de viajeros), Bulgaria (+29%), Letonia (+25,4%), Hungría (+22,3%), Lituania (+20,6%), Dinamarca (+19,6%), Noruega (+14,5%) y Portugal y Marruecos (ambos con casi un 13% más).En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol atendió en octubre 18.117 vuelos, de los que 17.866 fueron comerciales (+3,6%).

Datos acumulados

La buena evolución del tráfico durante octubre contribuyó a que el balance de los diez primeros meses del año fuese muy positivo, con 24.826.892 pasajeros y un

repunte del 6,4% respecto al mismo periodo de 2025. De los 24.793.938 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.953.516 tenían origen o destino en territorio nacional (+2,7% sobre enero-octubre del año pasado) y 20.840.422, en el extranjero (+7,2%).

Durante el periodo tomado como referencia, en el aeropuerto operaron 169.422 vuelos, de los que 167.051 fueron comerciales (+5%).