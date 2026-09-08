14 años y más de 420 alumnos, Grupo Alfil entrega una nueva edición de sus becas al mérito académico y deportivo

Grupo Alfil (Alfil Patrimonial SOCIMI) ha celebrado esta mañana el acto oficial de entrega de las Becas Francisco Gómez Reyes a los 30 alumnos seleccionados por su brillante expediente académico y deportivo. La cita ha tenido lugar en el salón de conferencias del Hotel Baviera y ha reunido a los estudiantes agraciados, así como a sus familiares.

La tipología de solicitudes recibidas ha concentrado en esta edición la mayor parte de las becas en los expedientes educativos (29) y la restante se ha otorgado al mérito deportivo. Estas subvenciones surgieron como una ayuda para aliviar el coste del alojamiento en Málaga a estudiantes empadronados en Marbella. Con importes de hasta 1.800 euros, se benefician de un descuento de la cuota de alojamiento en la Residencia Universitaria Alfil, situada en el campus universitario de Teatinos.

Las becas se enmarcan en el programa de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Alfil y perpetúan el legado de su fundador, D. Francisco Gómez Reyes, quien se implicó de manera personal en implantar vías de apoyo para quienes no tenían recursos suficientes en etapa estudiantil. “Fue un hombre que con once años la guerra civil le arrebató la posibilidad de estudiar, pero esa inquietud por conocer y aprender siempre la mantuvo intacta. A los pocos años de la apertura de la Residencia Universitaria, planteó crear estas becas y tenía muy claro que se entregarían solo a quienes se esforzasen”, recuerda el presidente-CEO de Grupo Alfil, Francisco Gómez Palma.

En su intervención, Gómez ha subrayado el compromiso inherente de las becas con el talento de quienes serán “los líderes del mañana” a los que se ha dirigido para trasladarles un mensaje de cara a su periodo en la Universidad. “Probablemente es la etapa más bonita de la vida y este mensaje de disciplina no debe condicionar en absoluto que la disfrutéis. Estudiad, sí, pero cuando toque salir y hacer amigos, aprovechad al máximo”.

Por último, el consejero delegado ha destacado la trayectoria de Grupo Alfil como ejemplo de los logros alcanzados con constancia y esfuerzo. El empresario ha recordado los cerca de 74 años de trayectoria de una empresa que ha logrado el hito de ser la primera en España en cotizar en el segmento BME Scaleup y que, “lejos de estancarse, sigue esforzándose a diario por superarse y conquistar nuevas metas como es el caso de su inminente expansión a Madrid”.

La toma de la foto de familia con los 30 estudiantes becados en esta edición de 2026-27 amplía el álbum de un programa de becas que, unido a la línea de descuentos a empadronados en Marbella, ha beneficiado a más de 700 estudiantes, con una inversión estimada superior al millón de euros