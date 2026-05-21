El Museo de Nerja presenta una nueva exposición temporal: ‘Quantum Blinks. (Parpadeos Cuánticos)’, de Alejandro Mariotti

El artista Alejandro Mariotti presenta su exposición ‘Quantum Blinks. (Parpadeos Cuánticos)’ en el Museo de Nerja. Puede verse, de forma gratuita, en la Sala Ana María Márquez de este enclave, desde su inauguración este jueves 21 de mayo, a las 20:00 horas, y hasta el domingo 19 de julio.

Esta muestra se centra en las pinturas fluorescentes del artista, también en el juego de luces para crear una sensación tridimensional en otras de sus obras. Todo ha supuesto un reto técnico para la iluminación de la sala y ha creado un entorno único. Además, viene acompañada de los poemas de Seba Páez, en el catálogo, y del montaje sonoro de Gustavo Valerga, en el propio espacio.

Así se crea una experiencia única, que envuelve al espectador para llevarle hacia lo desconocido, fuera de las reglas de la física tradicional, hacia lo inexplicable... En palabras del propio autor: “De sincronicidades trata esta exposición. De parpadeos cuánticos. Que son como destellos del universo que nos hacen vislumbrar hasta qué punto todo está relacionado, aunque no lo comprendamos bien.”

La forma de pintar de Mariotti está relacionada con todo lo descrito, con la espontaneidad y las coincidencias, en un proceso creativo que suele realizar al aire libre y que, en esta exposición, se divide en las temáticas: paisajes, entornos, existencias, encuentros, cuevas y espirales.

La esencia experimental marca la obra de Alejandro Mariotti

Alejandro Mariotti es descendiente de italianos emigrados a Argentina, nació en Mendoza, en 1976, y vivió entre España y Francia desde los 11 años.

Aunque el propio artista se identifica como autodidacta y dibujaba desde su infancia, cuenta con estudios superiores de técnicas de estampación y grabado y con un máster en pintura, además fue asiduo a talleres en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, en Italia.

Trabajó en energías renovables y del medio ambiente durante 20 años, en 2019 decide dedicarse por completo al dibujo y la pintura. Deja Madrid y se instala en las montañas de La Alpujarra de Granada, para desarrollar un trabajo de experimentación de luz y color. En 2023 se instala en la costa de Almería para continuar su exploración artística.

Desde ahí ha realizado varias residencias internacionales y exposiciones individuales y colectivas en diferentes espacios internacionales.

El enfoque de sus obras se mantiene como esencialmente experimental, explorando la luz y el color a través de motivos capturados en vivo desde la observación en directo, así mezcla impresionismo y expresionismo, lo figurativo y lo abstracto en creaciones únicas, sin límites formales en las que utiliza una amplia variedad de técnicas: desde tinta, acuarela, acrílico u óleo, hasta pigmentos naturales o pinturas fluorescentes.

Acompañan a Mariotti el poeta Seba Páez y el músico Gustavo Valerga

A esta experiencia calificada por el propio artista como cuántica, se une el poeta, Seba Páez, docente, formador y escritor, con poemas que dialogan con otras artes. Es amigo de la infancia de Mariotti y ha presentado poemas que acompañan a sus obras en varias exposiciones.

Además, el músico experimental sonoro Gustavo Valerga los acompaña en esta muestra, con la composición aural ‘Aporía del Quantum’, de su creación. Valerga es experto en la meditación y sanación sonora, también en el diseño sonoro para cine y performance