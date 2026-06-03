MOTOR

Las matriculaciones en mayo suben un 11,94% en Málaga

Mayo deja un acumulado de 8.369 nuevos turismos y todoterrenos particulares

Redacción

Málaga |

Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año
Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año | Asociación Malagueña de Automoción

En Mayo , las matriculaciones de Turismos y 4x4 a particulares respecto al mismo periodo del año pasado, sufren un incremento de un 11,94%. En el mercado total de Turismos y 4x4 (1) con respecto al mismo periodo del año pasado, las matriculaciones sufren un mínimo incremento del 0.64%, reflejando aquí también las ventas a empresas y automatriculaciones del sector. En vehículos industriales (2) el pasado mes de Mayo refleja un aumento del 21.43% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta al total de Turismos+4x4 Rent-a-Car, en Mayo las matriculaciones sufren una importante disminución de un 42.20% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado total de turismos y 4x4 (3), las matriculaciones se ven disminuidas en un 4.60%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos. En lo que respecta a vehículos eléctricos, en Mayo las matrículas han sufrido un incremento del 37.46% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Con respecto a la comparativa en el acumulado anual, el mercado de turismos y 4x4 particulares ha experimentado un incremento del 21.29%. El mercado de turismos y 4x4 total (1), con respecto a la comparativa en el acumulado anual, también sufre un incremento de un 12.42%, con respecto al año anterior.

En el mercado total de vehículos industriales (2), en su acumulado podemos hablar de que las matriculaciones finalizan Mayo con un incremento del 11.77%. En el acumulado del canal que respecta a Turismos+4x4 Rent-a-Car, la cifra es positiva produciéndose un

incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 44.66%. En el mercado total de turismos y 4x4 (3), registramos un incremento del 16.58%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en el acumulado anual hemos sufrido un incremento con respecto al año anterior del 43.18%.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer