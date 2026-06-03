Las matriculaciones en mayo suben un 11,94% en Málaga

En Mayo , las matriculaciones de Turismos y 4x4 a particulares respecto al mismo periodo del año pasado, sufren un incremento de un 11,94%. En el mercado total de Turismos y 4x4 (1) con respecto al mismo periodo del año pasado, las matriculaciones sufren un mínimo incremento del 0.64%, reflejando aquí también las ventas a empresas y automatriculaciones del sector. En vehículos industriales (2) el pasado mes de Mayo refleja un aumento del 21.43% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta al total de Turismos+4x4 Rent-a-Car, en Mayo las matriculaciones sufren una importante disminución de un 42.20% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado total de turismos y 4x4 (3), las matriculaciones se ven disminuidas en un 4.60%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos. En lo que respecta a vehículos eléctricos, en Mayo las matrículas han sufrido un incremento del 37.46% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Con respecto a la comparativa en el acumulado anual, el mercado de turismos y 4x4 particulares ha experimentado un incremento del 21.29%. El mercado de turismos y 4x4 total (1), con respecto a la comparativa en el acumulado anual, también sufre un incremento de un 12.42%, con respecto al año anterior.

En el mercado total de vehículos industriales (2), en su acumulado podemos hablar de que las matriculaciones finalizan Mayo con un incremento del 11.77%. En el acumulado del canal que respecta a Turismos+4x4 Rent-a-Car, la cifra es positiva produciéndose un

incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 44.66%. En el mercado total de turismos y 4x4 (3), registramos un incremento del 16.58%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en el acumulado anual hemos sufrido un incremento con respecto al año anterior del 43.18%.