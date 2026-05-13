Málaga roza la plena ocupación en su eje comercial con disponibilidad por debajo del 2%

El mercado retail de Málaga consolida su fortaleza, con niveles de disponibilidad muy reducidos en sus principales ejes comerciales y una expansión gradual de la zona de compras del centro. Calles como Larios presentan apenas un 2% de disponibilidad, mientras que otras como Plaza de la Constitución o calle Granada alcanzan la plena ocupación, lo que refleja la fuerte demanda existente, según el último informe de Savills sobre el mercado Retail High Street en España.

Durante el año pasado hubo 14 nuevas aperturas en la zona comercial prime malagueña, principalmente en el sector de moda. De hecho, la oferta comercial presenta un claro predominio de los establecimientos de moda y complementos con aproximadamente el 55% del total, los servicios representan el 11%, y la restauración y cosmética un 7%, respectivamente.

Las rentas de los locales en la principal zona comercial malagueña han crecido de media un 3,5%. El mayor crecimiento ha tenido lugar en el eje de calle Martínez y Torre del Mar, con un 11% que refleja la presión sobre los precios ante la escasez de oferta.

Juan Pedro Hernández, director de Retail Highs Street en Savills Andalucía, explica que “la zona comercial vuelve a expandirse en Málaga. Hay demanda de nuevas marcas que buscan cómo entrar en la ciudad, pero la mayor dificultad es encontrar locales de superficies más afines a sus requerimientos ya que el 70% del eje comercial de Málaga son locales de menos de 200 m2“.