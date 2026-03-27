La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos volverán a acompañar el Miércoles Santo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de los Desamparados de Nerja

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Nerja, Ana María Muñoz y el hermano mayor del grupo parroquial Nuestro Padre Señor Cautivo, María Santísima de los Desamparados y San Juan Evangelista, Antonio del Corral han informado sobre la presencia de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos el Miércoles Santo en Nerja.

“Nerja tiene una de las Semana Santa con más arraigo y tradición de la Axarquía, con desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos. Son muchos los devotos a sus Titulares, y muchas las personas que los siguen por las calles atraídos por la suntuosidad de sus procesiones”, ha comenzado Martín quien ha felicitado al grupo parroquial de El Cautivo y Los Desamparados “por el trabajo que han hecho enriqueciendo aún más la Semana Santa nerjeña”-

El presidente de la Mancomunidad Axarquía, ha aprovechado para reconocer la labor de la Legión Española, “que son una referencia internacional en cada lugar donde prestan asistencia, y por supuesto, animar a quienes estos días estén por la Axarquía, que se acerquen a Nerja a vivir la espiritualidad que emana la cofradía del Cautivo y Desamparados, a disfrutar con las estampas que deja en Nerja, y este año, con el desfile legionario que los van a acompañar”

La concejala de Cultura y Turismo de Nerja, Ana María Muñoz, ha celebrado que “por segundo año consecutivo la plaza de España acto de la bandera, previo al inicio de la procesión de Nuestro Padre Señor Cautivo, María Santísima de los Desamparados y San Juan Evangelista”. “Será el Miércoles Santo – 1 de abril - a las 18:00 horas cuando recibamos a los caballeros legionarios y hagamos homenaje a la bandera de España. Se trata de un acto muy solemne y respetuoso que merece la pena sentir”, ha concretado la edil quien ha invitado “a nerjeños y nerjeñas, a los habitantes de otros municipios de la comarca y de la provincia así como a los visitantes que vengan a Nerja a tan honorable acto y al verlos desfilar por nuestras calles”.

El hermano mayor del grupo parroquial Nuestro Padre Señor Cautivo, María Santísima de los Desamparados y San Juan Evangelista, Antonio del Corral, ha recomendado la asistencia a este acto “cargado de emoción y solemnidad, en el que también se rinde recuerdo a los caídos”.

Sobre la procesión, que comienza a las 19:00 horas, ha detallado que “los caballeros legionarios se trasladarán desde la plaza de España donde tiene lugar el acto hasta la Iglesia de El Salvador para participar en el desfile procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de los Desamparados”. “Durante el recorrido, se podrá contemplar el impecable desfile de su escuadra de gastadores, así como sus guiones, banderines y banda de música”, ha señalado.

“Este año, además, tendremos el privilegio de no solo escuchar el tradicional “Novio de la Muerte”, interpretado por los caballeros legionarios, sino también de contar con la presencia, llegado expresamente desde Alicante para estar en Nerja este Miércoles Santo, del cabo legionario Luis Muñoz Torres, conocido como “Cabo Calorro””, ha anunciado Del Corral destacando que “fue él quien, en 1995, escribió e interpretó por primera vez de forma espontánea la conocida “Colombiana de la Legión” en la Tribuna de los Pobres de Málaga ante el Cristo de la Buena Muerte, pieza que se ha convertido en un símbolo de este cuerpo militar y que desde entonces ha llevado por toda España”.

Por último, “queremos invitar a toda la Axarquía a disfrutar del Miércoles Santo en Nerja, acompañando a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de los Desamparados”. “Animamos a vecinos y visitantes a vivir cada momento de la procesión, especialmente la salida desde el Balcón de Europa, su paso por calle Pintada, y el momento culminante en la Plaza de la Ermita, donde ambos tronos, en paralelo, reciben los honores de los caballeros legionarios, acompañados por el canto de saetas desde la tribuna instalada por nuestro grupo parroquial para este instante tan especial”, ha recomendado durante su intervención.