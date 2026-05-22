Fundación Somos F5, Google y Asociación Arrabal-AID reúnen a un centenar de pymes, emprendedores y entidades sociales para presentarles herramientas y buenas prácticas sobre ciberseguridad

El Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC Málaga) ha celebrad un evento del proyecto ‘Cyber Workforce’ organizado por Fundación Somos F5 y Google junto a la Asociación Arrabal-AID para profundizar en el ámbito de la ciberseguridad. Configurado como un intercambio de experiencias, herramientas y buenas prácticas, este encuentro dirigido a entidades sociales, pymes y personas emprendedoras analizará las consecuencias de la IA generativa y cómo su irrupción hace que este sector adquiera aún mayor relevancia, consolidándose como una de las salidas profesionales con mayor proyección en la actualidad.

En la apertura del encuentro, el director de Fundación Somos F5 Guillaume Thureau detalló la labor de su organización para “hacer de la tecnología una herramienta de inclusión social, ayudando a superar los miedos existentes”. Como experto, llamó a “tomar conciencia puesto que la ciberseguridad no es sólo una cuestión de grandes empresas, afecta a cualquiera que de repente pierda sus datos”. Por su parte, Miguel Briones, delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, subrayó la transversalidad de la tecnología digital y cómo su presencia en el aula está consolidada; y Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana, invitó a los emprendedores a aprovechar la oportunidad: “Málaga está en el epicentro tecnológico cuando irrumpe la IA y éste es el sitio, el momento y las personas adecuadas” para concretar propuestas. En su intervención, recomendó entender “la ciberseguridad como algo social, que ayuda a identificar riesgos y favorece la comunicación”. El director general de Arrabal-AID, José Antonio Naveros, habló de forjar “alianzas entre administraciones, entidades y empresas para que la Málaga tecnológica no pierda de vista a la población más vulnerable”. En la misma línea, Cristina Blanco program manager del Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC), ahondó en los servicios dirigidos a la comunidad, “para atender las diferentes necesidades en materia tecnológica, que sigue en auge en Málaga”.

En esta jornada práctica participaba Gerardo Fernández, ingeniero del Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC) quien ofrecía una sesión práctica para descubrir herramientas útiles para aplicar de forma sencilla un sistema de seguridad digital, detectar errores y replicar buenas prácticas de uso así como los docentes del Centro Público Integrado de Formación Profesional Alan Turing de Málaga Guillermo Raya Narváez y Gregorio Coronado Morón quienes realizaron una demostración de los diferentes tipos de ataques BEC (Business Email Compromise).

Cerca de un centenar de personas participaban en un ‘Cyber Workforce’ donde se presentó el proyecto Virtual Routes, que cuenta con el apoyo de Google.org que ofrece recursos gratuitos de ciberseguridad para entidades sociales, como simulaciones de phishing, escaneo de web y dominio o consultas con personas expertas. Además, sirvió para dar a conocer el Certificado de Google en Ciberseguridad, una formación gratuita diseñada para enseñar desde cero todos los aspectos relacionados para configurar una carrera profesional en este ámbito laboral. Seguridad de redes y análisis de riesgos, herramientas reales como Python, Linux y SQL o los sistemas de detección y respuesta a intrusiones forman parte de los contenidos que se abordan de manera específica.

Esta modalidad formativa, que no requiere de titulación académica ni experiencia previas, tan solo motivación real y competencias digitales básicas, destaca por su carácter flexible, con contenidos online siempre disponibles y un acompañamiento mediante tutorías en vivo para resolver dudas. Este aprendizaje permite obtener un certificado de Google reconocido por empresas en todo el mundo y ofrece entrenamiento mediante inteligencia artificial para superar con éxito una entrevista de trabajo. Con el propósito de consolidar una comunidad tecnológica en Málaga, donde ya existe un potente ecosistema de innovación social y digital, los eventos del proyecto ‘Cyber Workforce’ nacen para reforzar la cooperación y el trabajo en red entre profesionales, favoreciendo su especialización y la transferencia de conocimiento.