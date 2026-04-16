Fundación Mahou San Miguel abre la convocatoria de la III edición de En Buena Compañía, en Málaga, un programa de voluntariado para impulsar proyectos de acompañamiento social

Fundación Mahou San Miguel ha abierto la convocatoria de la III edición de En Buena Compañía, su programa de voluntariado corporativo que impulsa proyectos de acompañamiento social desarrollados junto a entidades sociales en diferentes territorios de España. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la creación de vínculos y mejorar el bienestar de personas que viven situaciones de soledad, especialmente personas mayores, jóvenes en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

La convocatoria estará abierta del 24 de marzo al 24 de abril y permitirá a organizaciones sin ánimo de lucro presentar proyectos de voluntariado que se desarrollarán a lo largo de 2026 y el primer trimestre de 2027. Las propuestas deberán centrarse en iniciativas de acompañamiento social, apoyo sociolaboral o actividades que favorezcan la inclusión y la participación en la vida comunitaria. El programa responde a un desafío social creciente: las situaciones de soledad, una realidad que afecta a aproximadamente una de cada cinco personas en España, y que en muchos casos se prolonga durante largos periodos de tiempo. Ante esta situación, iniciativas como En Buena Compañía apuestan por el acompañamiento y la creación de vínculos como herramientas clave para mejorar el bienestar emocional y social de las personas.

Un voluntariado que conecta personas y comunidades

Uno de los pilares de En Buena Compañía es la implicación directa de los profesionales de Mahou San Miguel, que participan como voluntarios de las entidades sociales. Este modelo permite conectar las necesidades detectadas en los territorios donde viven con iniciativas concretas de acompañamiento y apoyo comunitario.

En Málaga, el programa ya ha impulsado seis proyectos de acompañamiento social junto a cinco entidades del territorio: Fundación Talento-MCR, Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, Cruz Roja Española, Palas para Todos y Fundación Adopta Un Abuelo. Las iniciativas se centran en el acompañamiento a personas mayores y a personas con discapacidad. En total, estos proyectos han contado con la participación de 132 voluntarios y han beneficiado a 402 personas.

Tras dos ediciones, el programa se ha consolidado. En el ámbito nacional, durante la edición celebrada en 2025, cerca de 1.000 voluntarios participaron en el programa, impulsando 150 actividades solidarias, dedicando más de 4.000 horas de voluntariado y beneficiando a cerca de 8.000 personas en 11 provincias, con una aportación total de 160.000 euros por parte de Fundación Mahou San Migue