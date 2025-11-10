La mar de encuentros, de Pepo Pérez, cartel de la 29ª edición del Festival de Málaga

Juan Carlos Pérez García, más conocido como Pepo Pérez, es el autor del cartel de la 29ª edición del Festival de Málaga. La mar de encuentroses la encargada de promocionar la próxima edición, que se desarrollará del 6 al 15 de marzo de 2026.

En la presentación del cartel de la nueva edición, el director del certamen, Juan Antonio Vigar, ha aprovechado para recordar que la 28ª edición cerró "con el apoyo reforzado del sector y con películas que aún tienen recorrido en salas y presentes en premios y palmarés del año". "Hemos optado por el encargo directo y por un trabajo que engloba todo lo que atrae el cine". Esta obra, según han explicado es el "resultado de colaboración con la dirección del Festival, tras una investigación previa, salieron unos 10 bocetos, eligieron los dos mejores y de ellos se eligió el más distintivo".

El autor es doctor en Bellas Artes y profesor titular de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. El propio Pérez ha reconocido su ilusión frente al encargo ya que es seguidor del certamen desde su primera edición. "Lo más emocionante es representar al festival como punto de encuentro, y cruces de miradas", sostiene el autor.