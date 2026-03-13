Los estrenos del viernes en el Festival de Cine de Málaga

Ángeles, de Paula Markovitch. Cinta entre México y Argentina. Ángeles, una niña de catorce años, dulce y furiosa, que vende golosinas en la calle junto con su pequeña hermana. David, de cincuenta y tantos, trabaja en un estacionamiento. Ambos conversan, se refugian del calor en los autos estacionados, encienden el clima y toman el fresco. Una tarde David le confiesa a Ángeles su intención de acabar con su propia vida. En lugar de disuadirlo, Ángeles decide ayudar a su amigo. Con Angeles Pradal, Abian Vainstein, Isabella Ramírez.

El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso. Película mexicana. En una tierra que no les pertenece, en medio de un bosque que se desvanece, una familia crea una frágil burbuja de ternura: un efímero jardín de esperanza donde el amor aún puede echar raíces. Con Nehemie Bastien, Faustin Pierre, Kimaëlle Holly Preville, Rut Aicha Pierre Nelson, Carlos Esquivel.

La mujer de la fila, de Benjamín Ávila. En esta cinta argentina, el hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles hacia ella. Con el tiempo, serán esas mismas mujeres las que le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.