Los estrenos del martes en el Festival de Cine de Málaga

Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín. Miguel (55), Isabel (45) y Emilia (9) salen de vacaciones, junto a su perra Eve. Súbitamente, un accidente en la mitad del desierto, deja gravemente herida a la madre. Miguel, intentando salvar a Emilia, inicia una travesía personal junto a su hija para así encontrar respuesta a lo acontecido. Tres meses después, Isabel despierta de un coma y emprende una búsqueda personal, amorosa e intuitiva, para reconstruir a su familia.

En el reparto, Paola Giannini, Daniel Muñoz, Emilia Rodríguez, Francisco Pérez Bannen, Ximena Martín, Andrea Romero.

Mala Bèstia, de Bàrbara Farré. Con Iria del Río, Roger Casamajor, Maria Schwinning. Atenea vive en un internado, aferrada a la idea de no hacerse mayor. Cuando una pareja decide acogerla, se abre ante ella la posibilidad de un hogar que no está dispuesta a perder. Pero pronto el miedo a ser reemplazada despertará en Atenea un instinto que la empujará a hacer lo inimaginable.

Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa. Iván se enamora de Hadoum, una nueva compañera, en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándole a decidir qué tipo de persona quiere ser. Protagonizada por Silver Chicón, Herminia Loh, Cisco Lara, Hadoum Benghnidira entre otros.