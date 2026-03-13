‘Decían que aquí no había ná’ y ‘Montse, la última bodega’, premios del jurado en la novena edición de Cinema Cocina

El Festival de Málaga daba ayer a conocer los ganadores de la sección Cinema Cocina, en el Gran Hotel Miramar. En esta novena edición, la sección gastronómica del certamen ha reunido casi una decena de largometrajes y cortometrajes que ponen en valor la riqueza de la cultura gastronómica desde una mirada cinematográfica.

Este ha sido el palmarés:

Biznaga de Plata ‘Cervezas Victoria’ premio del jurado al mejor largometraje de Cinema Cocina, dotado con 4000 euros:

Decían que aquí no había ná, de Jorge Fernández Mayoral.

Biznaga de Plata ‘Bodega Emilio Moro’ premio del público al mejor largometraje de Cinema Cocina, dotado con 2000 euros:

Todos los días domingo, de Abraham López Feria.

Biznaga de Plata ‘Alimentos de España’ premio del jurado al mejor cortometraje de Cinema Cocina:

Montse, la penúltima bodega, de Jordi Busquets, Víctor Solsona y David Salvador.

Biznaga de Plata ‘Diputación de Jaén’ premio del público al mejor cortometraje de Cinema Cocina:

Montse, la penúltima bodega, de Jordi Busquets, Víctor Solsona y David Salvador.