‘Decían que aquí no había ná’ y ‘Montse, la última bodega’, premios del jurado en la novena edición de Cinema Cocina

Los ganadores han recibido sus biznagas en la tradicional cena de gala en el Gran Hotel Miramar

Redacción

Málaga |

El Festival de Málaga daba ayer a conocer los ganadores de la sección Cinema Cocina, en el Gran Hotel Miramar. En esta novena edición, la sección gastronómica del certamen ha reunido casi una decena de largometrajes y cortometrajes que ponen en valor la riqueza de la cultura gastronómica desde una mirada cinematográfica.

Este ha sido el palmarés:

Biznaga de Plata ‘Cervezas Victoria’ premio del jurado al mejor largometraje de Cinema Cocina, dotado con 4000 euros:

Decían que aquí no había ná, de Jorge Fernández Mayoral.

Biznaga de Plata ‘Bodega Emilio Moro’ premio del público al mejor largometraje de Cinema Cocina, dotado con 2000 euros:

Todos los días domingo, de Abraham López Feria.

Biznaga de Plata ‘Alimentos de España’ premio del jurado al mejor cortometraje de Cinema Cocina:

Montse, la penúltima bodega, de Jordi Busquets, Víctor Solsona y David Salvador.

Biznaga de Plata ‘Diputación de Jaén’ premio del público al mejor cortometraje de Cinema Cocina:

Montse, la penúltima bodega, de Jordi Busquets, Víctor Solsona y David Salvador.

