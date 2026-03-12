La agenda de este jueves en el Festival de Cine de Málaga

16:00Ángeles
Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial
17:00Iván & Hadoum
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
17:00La hija cóndor
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
17:00La nena
Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso
17:30El espíritu del Caminito
Sala de Turismo y Deporte de AndalucíaDocumentales Pases especiales
19:00El jardín que soñamos
Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.
Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial
19:15Dos días
BIZNAGA DE HONOR (Saturnino García)
Cine Albéniz1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
19:15Mil pedazos
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
19:15La buena hija
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
19:30Hangar Rojo
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial
21:30El Corazón del lobo
PREMIO RETROSPECTIVA
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
21:30Juana
Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial
21:30Yo no moriré de amor
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
22:00Hora y veinte
Cine Albéniz1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso