CON ALUMINIOS MATA, LA ELEGANCIA DEL SABER HACER

La agenda de este jueves en el Festival de Cine de Málaga

Las películas, las salas, los horarios... no te pierdas nada y elige tu plan

Redacción

Málaga |

16:00Ángeles

Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial

17:00Iván & Hadoum

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

17:00La hija cóndor

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

17:00La nena

Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso

17:30El espíritu del Caminito

Sala de Turismo y Deporte de AndalucíaDocumentales Pases especiales

19:00El jardín que soñamos

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial

19:15Dos días

BIZNAGA DE HONOR (Saturnino García)

Cine Albéniz1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

19:15Mil pedazos

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

19:15La buena hija

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

19:30Hangar Rojo

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial

21:30El Corazón del lobo

PREMIO RETROSPECTIVA

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

21:30Juana

Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial

21:30Yo no moriré de amor

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

22:00Hora y veinte

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Client Challenge

Cine Albéniz1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer