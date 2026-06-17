Exxacon factura 91 millones y concentra en Andalucía la mayor inversión de su plan estratégico, con 421 millones previstos

Exxacon Smart Living, promotora malagueña referente a nivel nacional, ha cerrado su último ejercicio con una facturación de 91 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior, tras vender 322 viviendas durante el ejercicio. La compañía eleva además su beneficio neto hasta los 12,2 millones de euros, frente a los más de 10 millones de 2024, reforzando la solidez financiera y la rentabilidad de su modelo de negocio.

En concreto, ha vendido 178 viviendas de primera residencia, por valor de 60,2 millones de euros, y 144 viviendas de segunda residencia, por importe de 81,4 millones de euros. Este equilibrio entre ambas tipologías refleja la capacidad de la compañía para responder a distintos perfiles de demanda y consolidar su presencia en mercados estratégicos como Costa del Sol, Málaga capital, Sevilla, Madrid, Valencia y CostaBlanca.

En la actualidad, la promotora cuenta con una cartera de suelo edificable de 50.773metros cuadrados, valorada en 43,2 millones de euros, y mantiene en marcha 18promociones activas con más de 1.600 viviendas en diferentes fases de desarrollo. Esta cartera permite a Exxacon seguir avanzando en su hoja de ruta con una estrategia de crecimiento selectivo, centrada en proyectos bien ubicados y con capacidad de generación de valor.

De cara a los próximos ejercicios, Exxacon prevé entregar un total de 1.600 viviendas hasta el 2029. La compañía ya ha comercializado el 90,4% de las unidades previstaspara 2026 y el 67,4% de las programadas para 2027. Además, mantiene una visibilidad creciente para los siguientes ejercicios, con el 46,3% de las unidades previstas para 2028 y el 44% de las correspondientes a 2029 ya comercializadas.En este periodo, la promotora prevé entregar en Andalucía 1.107 viviendas distribuidas en 14 promociones en seis municipios distintos: Estepona, Casares, Mijas, Málaga capital y Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, y Dos Hermanas, en Sevilla.

Esta visibilidad comercial refuerza el despliegue del plan de crecimiento de Exxacon hasta 2032, que contempla una inversión total de 860 millones de euros. Andalucía se consolida como el principal foco de inversión de Exxacon, con una apuesta especialmente relevante en las provincias de Málaga y Sevilla. En conjunto, la compañía prevé concentrar en la región 421,2 millones de euros hasta 2029 con 294,3 millones en la provincia de Málaga y 126,9 millones de euros en Sevilla. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 105,7 millones y Comunidad Valenciana, con 107,5 millones.

La compañía cuenta con un calendario de entregas definido hasta 2029 y una base de ingresos futuros más predecible. En paralelo, prevé destinar 100 millones de euros a compras de suelo entre 2026 y 2029 para impulsar nuevas promociones en los mercados donde ya opera.

“Estos resultados responden a una estrategia basada en la selección rigurosa de oportunidades, el conocimiento profundo de cada mercado y una ejecución muy cuidada. Crecemos desde la disciplina, con foco en proyectos bien ubicados, eficientes y capaces de generar valor a largo plazo”, afirma Gastón Aigneren, CEO de Exxacon. Elena Cuberos, directora general de Exxacon, añade: “La elevada visibilidad comercial de los próximos ejercicios nos permite avanzar con prudencia en nuestra hoja de ruta. En esta nueva etapa, la colaboración con socios inversores alineados con nuestra visión será clave para impulsar nuevos proyectos.”

En el marco de su plan estratégico, Exxacon ha avanzado en su estrategia de incorporar nuevos inversores al capital de la compañía a través de acuerdos de inversión, preservando su disciplina inversora, la prudencia en la ejecución y el foco en la creación de valor a largo plazo.