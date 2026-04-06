Estos son los eventos que acoge Marenostrum Fuengirola durante el mes de mayo

9 de mayo: Camela

Camela es un grupo musical madrileño de tecno-rumba, nacido en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, fundado originalmente por Dioni, Ángeles y Miguel Ángel. Se caracterizan por mezclar letras sobre el amor y el desamor con influencias de flamenco, sintetizadores y ritmos electrónicos, lo que los convirtió en un fenómeno de ventas sin apoyo de la crítica ni los medios de comunicación en los años 90. Tras la marcha de Miguel Ángel en 2013, el grupo continúa como un dúo de Dioni y Ángeles, manteniendo su estilo característico y cosechando grandes éxitos.

15 de mayo: Paco Candela

Una de las mejores voces del país, después de 16 álbumes, numerosos premios y reconocimientos, y haberse convertido en uno de los artistas más contratados en el país con infinidad de conciertos cada año y situando sus discos entre los más vendidos.

22 de mayo: Medina Azahara

Medina Azahara se despedirá definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con un último tour cargado de emoción, titulado «Todo Tiene Su Fin», el grupo se prepara para ofrecer a sus seguidores un adiós inolvidable. Esta gira será un homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia. Medina Azahara cierra así un ciclo, dejando una huella imborrable en la música española y en el corazón de su fiel público.

23 de mayo: Raule

En su nueva gira: «DOPAMINA», estrenará nuevo show en directo y canciones que irán viendo la luz en los próximos meses.

30 de mayo: Fulanita Fest

El gran día del mayor festival lésbico del mundo reúne a figuras como Fangoria, Natalia Lacunza, Chanel o Violeta, entre otras.