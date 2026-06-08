La Cofradía de El Rico presenta la IIIª Verbena Solidaria en colaboración con la Fundación Olivares

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús “El Rico” y María Santísima del Amor presentó en la mañana del pasado 26 de mayo la III Verbena Solidaria de El Rico, una iniciativa que se celebrará el próximo viernes 27 de junio en la Caseta Municipal Manolo Moreno y que volverá a tener carácter benéfico, colaborando con la Fundación Olivares.

El acto de presentación tuvo lugar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga y contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras; el presidente de la Fundación Olivares, Andrés Olivares; así como representantes de las distintas empresas y entidades colaboradoras que harán posible esta nueva edición.

La Verbena Solidaria de El Rico se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes citas de convivencia del inicio del verano cofrade malagueño, reuniendo a hermanos, devotos, vecinos y numerosos malagueños en torno a una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social.

La edición de este año contará con una amplia programación musical y de ocio para todas las edades, además de servicio de barra, gastronomía popular, actuaciones en directo y diversas iniciativas destinadas a recaudar fondos tanto para el mantenimiento y actividades solidarias de la cofradía como para la labor que desarrolla la Fundación Olivares, entidad de referencia en el acompañamiento y apoyo a niños enfermos de cáncer y sus familias.

Desde la Cofradía de El Rico se ha querido agradecer el respaldo mostrado por el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Olivares y todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras, cuya implicación permite seguir impulsando este proyecto solidario que une caridad, convivencia y compromiso cristiano.