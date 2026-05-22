El Círculo Empresarial de Málaga anuncia los galardonados de su Gala benéfica anual

El Círculo Empresarial de Málaga ha presentado hoy, en el restaurante Balausta de Palacio Solecio, una nueva edición de su Gala Benéfica anual, una de las citas más relevantes de su calendario institucional y uno de los principales encuentros del tejido empresarial malagueño con vocación solidaria.

Durante el acto, la entidad ha anunciado que la recaudación de esta edición se destinará íntegramente a la Fundación Hogar Abierto, organización de referencia en Málaga dedicada a la protección de la infancia y al acompañamiento de menores en situación de vulnerabilidad a través de programas de acogimiento familiar.

El presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Jiménez, ha subrayado que esta gala representa “la mejor expresión del compromiso social del empresariado malagueño”, al combinar “solidaridad, reconocimiento al talento y apuesta por un modelo de liderazgo basado en la responsabilidad y la excelencia”.

En el transcurso del encuentro también se han dado a conocer los Premios Círculo Empresarial de Málaga 2026, con los que la entidad reconoce cada año a personas y organizaciones que contribuyen de forma decisiva al desarrollo y la proyección de la provincia.

En esta edición, el premio a la Innovación ha recaído en Francisco Ávila Romero, en su condición de CEO y fundador de UTAMED. De este modo, se subraya su valía como proyecto innovador en el ámbito educativo, así como a la contribución del mismo a la transformación y modernización del sector.

Además, el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial será para José Luis Sánchez Domínguez, fundador de SANDO. De este modo, el Círculo quiere reconocer su papel clave en el empresariado de la provincia y más que demostrada contribución al sector de la construcción fuera de nuestras fronteras, subrayando el notable impacto económico y social de la misma.

Por su parte, el galardón al Crecimiento Empresarial distinguirá a Francisco Serón Ángulo, CEO y fundador de la compañía Tour10, en reconocimiento al posicionamiento de la misma en el sector como la mayor plataforma de distribución turística independiente en Andalucía, así como a su trayectoria de crecimiento y proyección.

Junto a ellos, el Círculo Empresarial de Málaga entrega en 2026 su premio a la Empresa Líder en su Sector a la compañía TROPS, representada por su presidente David Sarmiento, en reconocimiento al posicionamiento de esta empresa malagueña como referente en su ámbito de actividad, así como a su contribución al desarrollo y liderazgo del sector.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la VI Gala Benéfica y Entrega de Premios de la entidad, que se celebrará el viernes 19 de junio a partir de las 20:00 horas, en el Jardín Botánico La Concepción de Málaga.

La Gala cuenta además con el respaldo de un destacado grupo de empresas e instituciones patrocinadoras. En categoría Oro participan FB Intec y Sardesa; como patrocinadores Plata Premium se incorporan Cajamar y Volvo Vypsa; y en categoría Plata colaboran Winterhalter, Promálaga, Novaschool, Mapfre y Prolongo-Faccsa.

Jiménez ha agradecido el apoyo de todas las entidades colaboradoras, subrayando que “su confianza y compromiso hacen posible que esta iniciativa siga creciendo año tras año y amplifique su impacto social”.

Durante su intervención, el presidente del Círculo ha avanzado además la próxima gran cita de la institución: un nuevo ‘Encuentro de Líderes’, que se celebrará el próximo 29 de mayo con Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, y que reunirá a más de 200 directivos para abordar los retos de futuro y la sostenibilidad del sector turístico.

Con esta nueva convocatoria, el Círculo Empresarial de Málaga continúa consolidando su posición como uno de los principales espacios de encuentro, reflexión e influencia del ecosistema empresarial malagueño, reforzando su papel como interlocutor de referencia del tejido económico de la provincia.