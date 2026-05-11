La Catedral de Málaga inicia la construcción del frontón para culminar su fachada principal

La Catedral de Málaga avanza en el desarrollo de las obras de rehabilitación de sus cubiertas con el inicio de una de las fases más significativas y complejas de toda la intervención: la construcción del frontón o hastial que culminará la fachada principal del templo hacia la plaza del Obispo.

Los trabajos, que ya han superado el ecuador de ejecución previsto dentro del calendario de obra, afrontan ahora un momento de especial relevancia patrimonial e histórica al comenzar la colocación de los primeros sillares que permitirán completar una parte de la Catedral que permanecía inacabada desde el siglo XVIII.

La actuación permitirá cerrar estructuralmente la fachada principal mediante la ejecución del frontón triangular clásico concebido en el proyecto original del arquitecto malagueño Antonio Ramos, incorporando además la terminación de los tres óculos y la culminación ornamental de esta zona del edificio.

El deán de la Catedral de Málaga, José Ferrary, ha destacado la complejidad técnica de esta fase de la intervención. «Es la obra más complicada y más técnica», ha señalado, explicando que los trabajos se desarrollan mediante un sistema especial de andamios sobre los que opera una grúa portátil encargada de desplazar y colocar las piezas de piedra en su posición exacta.

«Allí es donde reposa la cubierta de la Catedral», ha subrayado Ferrary, quien ha insistido en que la obra «sigue creciendo respetando los tiempos, la historia y su concepto original».

La ejecución de este elemento no estaba prevista inicialmente dentro del proyecto, aunque finalmente fue incorporada tras la recomendación de la Junta de Andalucía con el objetivo de evitar que la fachada principal permaneciese nuevamente inacabada. La modificación de la licencia de obras, aprobada por la Gerencia Municipal de Urbanismo tras recibir el visto bueno de la Consejería de Cultura, ha permitido integrar el frontón dentro del proyecto general sin alterar ni el presupuesto ni el plazo de ejecución previsto de 24 meses.

El director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, ha definido este momento como "especialmente importante” para la historia reciente de la Catedral. «Todos los malagueños tenemos en nuestra memoria la imagen de un hastial inconcluso, no terminado. Ahí se pararon las obras en el siglo XVIII y ahora se están colocando los primeros sillares de lo que va a ser la culminación definitiva de ese hastial», ha explicado.

Gamero ha destacado además el valor arquitectónico y técnico de la intervención, que combina sistemas constructivos tradicionales con tecnología contemporánea. «Es realmente interesante cómo se está trabajando en una arquitectura tradicional, pero con técnica totalmente moderna. Los arquitectos han tenido que volver a los tratados clásicos de arquitectura para estudiar de nuevo el modo tradicional de construir con sillares de piedra y recuperar conceptos históricos como el éntasis para garantizar una visión equilibrada y correcta de toda la fachada», ha señalado.

La nueva culminación de la fachada principal incluirá también un importante conjunto escultórico. El proyecto contempla la instalación de nueve esculturas que rematarán visualmente este frente principal del templo: cuatro apóstoles a cada lado de la fachada y una imagen de Cristo coronando el frontón triangular central. Estas esculturas, todavía en fase de definición final de proporciones, podrían superar los tres metros de altura.

De forma paralela, las obras continúan avanzando en la ejecución de la gran estructura de madera sobre la que descansará la nueva cubierta de la Catedral. Una vez finalizada esta fase comenzará la colocación de aproximadamente 60.000 tejas cerámicas artesanales, diseñadas específicamente para el templo por una empresa catalana especializada que también ha participado en la elaboración de las cubiertas de la Sagrada Familia de Barcelona.

Las piezas, reinterpretación contemporánea de la teja árabe y romana, combinarán tonalidades blanco roto y coñac con acabados vidriados en tonos crema y tostados, buscando mantener la unidad estética con el conjunto monumental y el diálogo visual con edificios cercanos como el Palacio Episcopal.

El objetivo principal de toda la intervención continúa siendo la protección integral del templo frente a los problemas de humedades y filtraciones de agua que afectan a distintas zonas de la Catedral. El nuevo sistema de cubiertas permitirá impermeabilizar completamente el edificio, mejorar la ventilación interior mediante una gran cámara de aire sobre las bóvedas y reforzar todo el sistema de evacuación de aguas pluviales mediante nuevos canales y bajantes.

«El proyecto no es un capricho», ha recordado el deán José Ferrary, quien ha insistido en que estas obras resultan esenciales para garantizar la conservación futura del monumento. Además, la actuación permitirá habilitar un nuevo espacio visitable y expositivo en el interior de las cubiertas, desde donde se podrá explicar la historia constructiva de la Catedral y las distintas etapas de evolución del templo a lo largo de los siglos.

Las obras de las cubiertas de la Catedral de Málaga comenzaron en 2023 y continúan avanzando dentro de un proyecto global que persigue completar y proteger uno de los grandes símbolos patrimoniales, históricos y religiosos de la ciudad.