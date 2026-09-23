El V Bazar de los Cuidados volverá a convertir Málaga en un gran espacio de salud y prevención

El próximo sábado 3 de octubre, la explanada de El Corte Inglés de Avenida de Andalucía volverá a convertirse en un gran espacio dedicado a la salud, la prevención y el autocuidado con la celebración del V Bazar de los Cuidados, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. La jornada se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, con acceso completamente libre y gratuito y propuestas dirigidas a personas de todas las edades.

La iniciativa alcanza este año su quinta edición después de un recorrido que comenzó en 2022, cuando el Colegio puso en marcha por primera vez esta feria con motivo de su 125 aniversario. Desde entonces, el Bazar ha ido creciendo y consolidándose como una cita de referencia para acercar los cuidados enfermeros a la población desde un formato cercano, práctico y participativo. En su cuarta edición, celebrada en 2025, cientos de personas se acercaron a la explanada de El Corte Inglés para participar en talleres, demostraciones y actividades de educación sanitaria, confirmando la buena acogida de una propuesta que busca sacar la Enfermería de los espacios asistenciales tradicionales y llevarla directamente a la calle.

“Cuando pusimos en marcha el primer Bazar queríamos mostrar a la ciudadanía todo lo que la Enfermería puede aportar también antes de que aparezca la enfermedad. Cinco ediciones después, comprobar que cada año cientos de personas se acercan, preguntan y participan demuestra que existe una verdadera demanda de información sanitaria clara, cercana y útil”, señala el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

14 carpas para aprender a cuidarse mejor

La quinta edición contará con 14 carpas temáticas, cada una de ellas dedicada a un ámbito diferente de la salud y de los cuidados. El recorrido comenzará en “Cuidamos Málaga”, que funcionará como punto de bienvenida e información para los participantes. A partir de ahí, la ciudadanía podrá ir descubriendo los distintos espacios: Cuida y protege, Respira bien, Inmunízate, Cronicidad y Salud, Respeta y descansa, Socorre, ONG Solidaridad Enfermera, Previene, Azúcar, Enfermería Militar en labores humanitarias,

Ayudándote a cuidar, Acompáñale y Envejecimiento activo

En cada carpa, profesionales de Enfermería compartirán información, resolverán dudas y desarrollarán actividades adaptadas a la ciudadanía. Habrá contenidos relacionados con salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, vacunación, salud respiratoria, enfermedades crónicas, salud mental, bullying, ciberacoso, higiene del sueño, primeros auxilios, alimentación saludable, consumo de azúcar, prevención de conductas de riesgo, cuidados de personas dependientes, oncología, acompañamiento al final de la vida y envejecimiento activo.

También habrá espacio para mostrar ámbitos menos conocidos de la profesión, como la Enfermería Militar en labores humanitarias, así como la labor desarrollada por Solidaridad Enfermera.

La ciudadanía podrá, por ejemplo, aprender nociones básicas de soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar y utilización de un desfibrilador, conocer cómo utilizar correctamente determinados inhaladores, descubrir de forma visual cuánto azúcar contienen algunos productos habituales o aprender cuestiones básicas relacionadas con el cuidado de personas dependientes.

“Queremos que la gente no se limite a escuchar. Queremos que pregunte, que practique y que se lleve a casa herramientas que puedan servirle de verdad. Saber cómo actuar ante una emergencia, reconocer un signo de alarma o aprender a cuidar mejor a una persona dependiente son conocimientos que pueden marcar una diferencia real”, añade Carrasco.

El Bazar está pensado para toda la familia y para personas en cualquier etapa de la vida. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, personas con enfermedades crónicas, cuidadores y familiares encontrarán contenidos adaptados a distintas necesidades e intereses. El objetivo es que cualquier persona que se acerque pueda encontrar algo útil para su día a día, ya sea mejorar sus hábitos, resolver dudas de salud o conocer mejor cómo puede implicarse en su propio autocuidado.

Esta idea conecta con la filosofía que ha acompañado al Bazar desde sus primeras ediciones: mostrar que la Enfermería está presente a lo largo de toda la vida y que su papel no se limita a la asistencia durante la enfermedad, sino que incluye también la prevención, la educación y la promoción de la salud.

Como en anteriores ediciones, los participantes podrán recorrer las distintas carpas con un Pasaporte de los Cuidados. La Carpa 1 será el punto de partida. Allí recibirán la información necesaria para iniciar el recorrido por los diferentes espacios del Bazar. A medida que participen en las actividades y visiten las distintas carpas, podrán ir completando su pasaporte. Además, el recorrido incluirá sorpresas para quienes participen en la experiencia, aunque la verdadera finalidad del Pasaporte será incentivar que los visitantes conozcan distintos ámbitos de la salud y no se limiten a una única actividad.

Una de las principales novedades de esta quinta edición será la incorporación de Cuidamos Málaga, el nuevo portal de salud del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga dirigido a toda la ciudadanía. El portal nace con el objetivo de ofrecer durante todo el año información clara, práctica y rigurosa elaborada por profesionales de Enfermería, con contenidos pensados para ayudar a las personas a cuidar de su salud y de quienes las rodean. En la plataforma se podrán encontrar consejos enfermeros, infografías, vídeos, preguntas frecuentes, información sobre vacunación, recursos descargables y contenidos relacionados con prevención, bienestar, primeros auxilios, alimentación y las distintas etapas de la vida.

“Con el Bazar queremos estar junto a la ciudadanía durante una mañana; con Cuidamos Málaga queremos estar también durante el resto del año. Hoy circula muchísima información sobre salud y creemos que la Enfermería puede aportar algo fundamental: contenidos fiables, comprensibles y elaborados desde el conocimiento profesional”, explica José Miguel Carrasco.

El material divulgativo preparado para esta edición presenta precisamente Cuidamos Málaga como un espacio de información de salud para el día a día, con recursos sobre prevención, bienestar, primeros auxilios, alimentación y todas las etapas de la vida.

La primera edición del Bazar del Cuidado se celebró en 2022, en la Plaza de la Merced, como parte de las actividades del 125 aniversario del Colegio. Aquel primer encuentro contó con diez carpas y nació con el objetivo de acercar a la población el trabajo que realizan las enfermeras en prevención, promoción de la salud y educación sanitaria. En 2023, el proyecto regresó con una segunda edición que reforzó el formato de talleres, actividades y contacto directo entre profesionales y ciudadanía. En 2024, el III Bazar del Cuidado dio un nuevo salto con 14 carpas temáticas y un planteamiento basado en la presencia de la Enfermería a lo largo de todas las etapas de la vida. La cuarta edición, celebrada en 2025, volvió a registrar una importante participación, con cientos de personas recorriendo los diferentes espacios instalados en la explanada de El Corte Inglés. La quinta edición recoge ahora todo ese recorrido y lo conecta con una nueva herramienta, Cuidamos Málaga, que permitirá prolongar durante todo el año la labor de educación sanitaria que se realiza en la calle.

Una cita abierta a toda Málaga

El V Bazar de los Cuidados se celebrará el sábado 3 de octubre de 2026, de 10:00 a 14:00 horas, en la explanada de El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, Málaga. La actividad será completamente gratuita y no será necesario realizar inscripción previa. El evento cuenta con la colaboración de A.M.A., Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Málaga. Para José Miguel Carrasco, esta quinta edición refleja también la consolidación de una forma diferente de entender la relación entre Enfermería y ciudadanía: “Cuando decimos que la Enfermería cuida, no hablamos únicamente de atender a una persona cuando enferma. Cuidar también es enseñar, prevenir, acompañar y conseguir que las personas tengan más conocimientos y más autonomía para proteger su propia salud. Eso es lo que queremos que Málaga encuentre el próximo 3 de octubre en cada una de nuestras carpas”.

El presidente concluye con una invitación abierta a toda la ciudadanía: “Queremos que vengan familias, jóvenes, mayores, personas cuidadoras o simplemente quienes quieran aprender algo útil para su salud. Que se acerquen, pregunten y participen. La Enfermería vuelve a salir a la calle para hacer lo que mejor sabe hacer: cuidar”.