El Ayuntamiento de Málaga y Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, premiados en la categoría Economía del Dato y Valor Digital de la X Noche de las Telecomunicaciones de Madrid

La Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid reconoce al Ayuntamiento de Málaga y a Alicia Izquierdo García en la categoría de Economía del Dato y Valor Digital de la X Noche de las Telecomunicaciones de Madrid, celebrada el pasado 28 de abril, en un encuentro que reunió a destacados profesionales, empresas e instituciones del sector TIC y se consolidó como punto de referencia para la innovación tecnológica y la transformación digital.

En esta categoría, el jurado ha concedido el galardón ex aequo al Ayuntamiento de Málaga, por su papel pionero en la implementación de soluciones inteligentes y su apuesta por un modelo de gestión pública basado en la innovación, la digitalización y el uso estratégico del dato como motor de valor público.

A través del desarrollo de proyectos de valor digital y la integración de tecnologías avanzadas en la gestión urbana, el Ayuntamiento de Málaga ha consolidado un modelo de ciudad inteligente que optimiza los servicios públicos, impulsa la eficiencia administrativa y refuerza la competitividad del territorio, situando a la ciudad como referente en innovación y atracción de inversión tecnológica.

Asimismo, ha sido reconocida Alicia Izquierdo García, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y responsable de innovación y digitalización urbana, por su liderazgo en la transformación digital de la ciudad y su contribución a la consolidación de Málaga como un hub tecnológico de referencia. Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Málaga, Alicia Izquierdo cuenta con una amplia trayectoria internacional en el sector tecnológico, habiendo desarrollado su carrera en compañías como Ericsson, Huawei, ZTE y Oracle, donde ha liderado proyectos en Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica en ámbitos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo de negocio.

Desde su responsabilidad en el Ayuntamiento de Málaga, lidera la estrategia de ciudad inteligente, impulsando la atracción de inversión tecnológica, el fortalecimiento del ecosistema innovador y la aplicación del dato como herramienta clave para la toma de decisiones públicas. Su perfil se completa con experiencia en emprendimiento e inversión como business angel, aportando una visión integradora entre el sector público y privado.

Con estos reconocimientos, la AEIT-Madrid pone en valor tanto la visión estratégica del Ayuntamiento de Málaga en la gestión basada en datos como la trayectoria internacional y el liderazgo de Alicia Izquierdo García, destacando su contribución a la construcción de un modelo de ciudad innovador, sostenible y orientado al valor digital.

Además, en la categoría de Economía del Dato y Valor Digital se han concedido dos premios ex aequo, reconociendo al Ayuntamiento de Málaga y a Alicia Izquierdo García. Asimismo, se han entregado galardones en las categorías de Geoestrategia y Soberanía Tecnológica, Tecnologías Cuánticas, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Tecnología Espacial y Defensa, Ingeniería Biomédica y Compromiso Social.