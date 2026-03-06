La Universidad de Málaga presenta actividades como los Campeonatos de España Universitarios 2026, la exposición de obras de arte en la feria ARCO o la muestra ‘Hacer Visible lo Invisible’

La Universidad de Málaga nos trae algunas de las actividades más destacadas de los últimos tiempos y enmarcadas en su apuesta por la cultura y el deporte.

Campeonatos de España Universitarios 2026

Hoy arrancan los Campeonatos de España Universitarios 2026, en Sevilla y Jaén. Un proyecto que organiza la UMA junto al resto de universidades públicas de Andalucía, con la coordinación de la mano de la Universidad de Granada. Una competición que empieza hoy con las pruebas de halterofilia en la Universidad Pablo de Olavide y campo a través en la Universidad de Jaén, y que finalizará el 17 de mayo con las modalidades de triatlón en la Pablo de Olavide y de remo en la Universidad de Sevilla. Andalucía se convertirá así en la primera comunidad autónoma en albergar todas las modalidades deportivas en una misma edición, garantizando además que cada provincia andaluza acoja al menos una disciplina. La candidatura aspira a superar los 6.350 participantes y a reunir a más de 85 universidades de todo el territorio nacional. La Universidad de Málaga se encargará de organizar las disciplinas de escalada y pádel.

Exposición Obras de Arte en Feria ARCO

Un año más, estudiantes con discapacidad intelectual de la UMA han expuesto obras de arte en la feria de arte ARCO, en colaboración con la Fundación ONCE. Una iniciativa de arte inclusivo, que se enmarca dentro del Título Propio de la Universidad de Málaga 'Técnico Auxiliar en Entornos Culturales' (TAEC), que ayer conocieron en primera persona los Reyes, quienes estuvieron presenten en la inauguración de la Feria en Madrid. Este proyecto se engloba dentro de los programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, con el fin de que este colectivo pueda desarrollar diferentes funciones dentro de distintas entidades relacionadas con la cultura.

‘Hacer Visible lo Invisible’

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el entorno expositivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga ‘DePaso. Espacio Letras’ presenta la muestra ‘Hacer Visible lo Invisible’, una exposición que reúne seis obras digitales de la artista Pepa Merino, ‘Seis miradas que reinventaron lo femenino’, junto con una selección de textos escritos por estudiantes y presentados al I Certamen de Escritura Creativa, organizado por este centro con motivo del 25N. Ambas muestras se pueden visitar hasta el 26 de marzo de 2026, de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas.