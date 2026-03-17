Unicaja y el Carpena, a por el liderato de la BCL

El Unicaja cierra hoy la ronda de 16 de la BCL en el Martín Carpena, frente al Joventut, a partir de las 20h de la tarde. Una victoria por cinco o más puntos ante los verdinegros supondrá alcanzar la primera posición del grupo y la ventaja de campo en los cuartos de final de la competición.

Los verdinegros tienen un balance de cuatro victorias y una derrota. Los malagueños, por su parte, tienen un registro de tres triunfos y dos derrotas. En el duelo directo ante los catalanes, ganaron los de Badalona por 71 a 66, por lo que tienen una ventaja de 5 puntos en el basket average particular.

Así el Unicaja si quiere ser primero, tendrá que ganar por esos 5 puntos o más. En caso de ganar de 5, le valdría también para hacerse con la primera plaza ya que una vez igualado el basket average particular, se va al general en el que ahora la Penya suma +38 por el +30 de los del conjunto de Ibon Navarro (serían +35 del Unicaja y +33 del Joventut en caso de producirse la victoria local por +5).

La primera plaza del grupo asegura el factor cancha en el cruce de cuartos de final de la BCL en una serie que se juega al mejor de tres partidos y cuyo rival se conocerá el próximo viernes 20 en un sorteo en la sede de la BCL.

Para ello, el Unicaja necesita superar a un Joventut muy reforzado para la ocasión. Los de Badalona tienen entre ceja y ceja conseguir la clasificación para la Final Four de la competición, que se disputará en su pabellón, el Olímpic, del 7 al 9 de mayo. Los de Daniel Miret han cedido en un único partido en toda la BCL, ante el Elan Chalon (85-77).

Ahora llegan a Málaga tras imponerse en la Liga Endesa, al Barça (84-72). En la anterior visita al Carpena, en Liga Endesa, el pasado 30 de diciembre, se impuso Unicaja por 105-83, pero no estaban ni Ricky Rubio Ni Jabari Parker.