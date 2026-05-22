La selección masculina de fútbol, ganadora del Campeonato de España Universitario

La selección masculina de fútbol de la Universidad de Málaga ha resultado vencedora en el Campeonato de España Universitario celebrado en Granada. La final de los CEU 2026 enfrentó al combinado dirigido por José Zumaquero con la selección de la Universidad Alfonso X (UAX), en un partido que finalizó con la victoria de los malagueños por 5 -0.

El equipo llegó a Granada con el firme propósito de superar el buen resultado del año anterior, en el que consiguieron la medalla de bronce. En la final, que se celebró en el campus de La Cartuja de Granada, la UMA se adelantó en el minuto 5 de partido, con un gol de José Moreno. Con 1-0 se marcharon al descanso, logrando imponerse durante la segunda mitad con los tantos de Adrián Silva (60’), José Moreno (65’) y el doblete de Carlos Paneque (86’ y 89’).

Al proclamarse campeones y medalla de oro, consiguieron una plaza para el Campeonato de Europa Universitario, que se celebrará en Oporto en 2027, EUSA Porto Futbol.

Plazas para el Campus de verano

Y ya se ha abierto el plazo de inscripción para los usuarios que no pertenecen a la comunidad universitaria para el Campus de Verano de la Universidad de Málaga, que transcurren desde el 24 de junio al 24 de julio en cuatro turnos diferentes.