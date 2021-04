Ramón Enríquez: "¿Por qué no soñar con el playoff?"

El canterano del Málaga ha protagonizado hoy Onda Deportiva Málaga, en ondacero.es/malaga, en una jornada en la que ha recogido dos galardones de la temporada pasada.

"No, no se puede escapar, necesitamos cerrar ya nuestro objetivo de la temporada, la permanencia", asegura el de Órgiva, quien asegura: "¿Por qué no se puede mirar hacia arriba?". Ramón Enríquez advierte que esta temporada "odos pensábamos que íbamos a sufrir más pero el gran trabajo hecho en todas las parcelas nos ha permitido dar un paso hacia adelante".

Debutó con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Málaga pero ha sido con Sergio Pellicer con el que se ha consolidado, y se moja sobre su renovación. "Ha sido un entrenador para mí fundamental, es la persona ideal para seguir este proyecto, nos conoce como nadie, entiende a todo el mundo".

Llegó a Málaga con 12 años, y asegura que lo que diferencia a esta cantera es que "apuestan por ti, te apoyan, y te dan más oportunidades en otros equipos".

"Que confíen en sí mismos, que luchen por sus sueños, que si tiene la cabeza asentada algo va a recoger", es el mensaje que lanza Ramón a los canteranos del Málaga, que vive con otro canterano, Ismael Casas. Ambos se han comprado un perro.