Peña y Moreno, pareja de la UMA, campeones de España universitario de pádel

El Campeonato de España Universitario de Pádel organizado por la UMA no ha podido tener mejores resultados para la UMA. La pareja masculina formada por Nicolás Peña y Ramón Moreno han conquistado el puesto más alto del pódium en una competición de altísimo nivel nunca visto en otras ediciones, de hecho, grandes figuras del pádel cayeron en rondas previas, debido al gran rendimiento de algunas parejas.

La pareja malagueña se clasificó en primer lugar en la fase de grupos y pasó a cuartos de final en la que ganó a la pareja de la Universidad de Salamanca, número uno del ranking del campeonato por un ajustado resultado de 7/6, 6/7 y 6/3 en un partido de 2 horas y media de duración. En semifinales también se disputó un gran encuentro frente a la Universidad de Valencia ganando por 6/3 y 7/6. La final fue muy emocionante enfrentándose la UMA a la Universidad de Granada, formada por Javier Ureña y Alejandro Zaragoza, siendo el resultado final de 6/4 y 6/4 a favor de los estudiantes malagueños.

La pareja femenina formada por Raquel Segura (Fisioterapia) y Laura Gómez (Ciencias de la Educación) alcanzaron los cuartos de final, que perdieron contra las ganadoras finales, Elena de la Rosa y Ainhoa García de la Universidad Pablo de Olavide por 6/3 y 6/2.

En la clasificación por equipos, que sumaban los puntos conseguidos por la pareja masculina y femenina de cada universidad, la UMA ha quedado en la segunda posición, tras la Universidad de Granada y delante de la universidad Pablo de Olavide, por lo que las universidades andaluzas han copado el pódium por equipos.