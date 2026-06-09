El V Meeting Internacional 'Ciudad de Málaga' de Atletismo despega con proyección mundial, atletismo paralímpico y un cartel de estrellas internacionales

Las instalaciones de Cervezas Victoria han acogido la presentación oficial de la quinta edición del Meeting Internacional 'Ciudad de Málaga'. Organizado por el Club Atletismo Málaga, el gran evento del atletismo del sur de España tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio en el Estadio de Atletismo "Ciudad de Málaga", plenamente integrado en el prestigioso circuito mundial World Athletics Continental Tour - Challenger.

La edición de 2026 llega con una ambición renovada y con importantes novedades en su parrilla. El meeting redobla su compromiso social con la destacada inclusión de atletas paralímpicos de primer nivel en las pruebas inclusivas. Asimismo, la organización ha apostado por dar un protagonismo especial a una disciplina histórica: la prueba de 3.000 metros marcha. Se trata de una modalidad que suele quedar fuera de los grandes meetings y que en Málaga se incluye este año con el firme propósito de darle visibilidad y rendir un sentido homenaje tanto a los grandes marchadores históricos que ha dado la provincia como al brillante futuro que tiene por delante esta especialidad.

Además, el impacto mediático del Meeting se internacionaliza de manera definitiva. La competición se podrá seguir en directo y de forma abierta a través de la Revista Corredor a nivel nacional y, como gran hito de difusión, se emitirá en streaming para todo el planeta a través de las plataformas oficiales de European Athletics.

A falta de cerrar el periodo definitivo de inscripciones, el certamen ya cuenta con más de 430 inscripciones y una representación de 48 países diferentes. Entre las grandes figuras confirmadas destacan los velocistas Carlos Florez Angulo (Colombia, con una marca de 10.00 en 100ml), Alaba Olukunle Akintola (Nigeria, 10.05 en 100ml y 20.23 en 200ml), Yassine Hssine (Marruecos, 20.18 en 200ml) y Mohamed Yassine Zerhoumi (Marruecos, 45.03 en 400ml) referentes de las carreras como Pol Moya (Andorra, 3:35 en 1.500ml) y la vallista Sidonie Fiadanantsoa (Madagascar, 12.85 en 100mv); así como atletas de proyección mundial en los concursos, como el saltador de longitud Lucas Marcelino Dos Santos (Brasil, con un registro de 8.10 m) y el lanzador de martillo Patrik Hájek (Rep. Checa, con 78.20 m).

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Al acto de presentación han asistido Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación de Málaga; y Enrique López Cuenca, vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El Club Atletismo Málaga ha querido expresar su más sincero agradecimiento por el apoyo indispensable del tejido institucional y empresarial que hace posible un año más este proyecto de envergadura mundial. De manera especial, la organización destaca el patrocinio de la Fundación Unicaja, Metro Málaga, Vive, Cervezas Victoria, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, cuyo respaldo consolida la cita deportiva un año más con entrada completamente libre para todo el público.