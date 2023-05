Ibon Navarro: "Para ser el primer año del proyecto los objetivos están cumplidos"

“El equipo está bien, las dudas siguen siendo Jonathan Barreiro y Alberto Díaz. A Alberto lo tenemos todavía un poco entre algodones con una sobrecarga en el gemelo provocada por sus problemas en el tobillo izquierdo, y tenemos que ir con precaución. Y Jonathan se siente mejor, pero vamos a ver si consigue hacer el entrenamiento con los compañeros y veremos si nos puede ayudar”, ha comentado en la previa del partido frente al Tenerife de este domingo.

Esta será la 5ª vez que ambos conjuntos se vean las caras esta temporada, un hecho que marca la eliminatoria. “A estas alturas puede haber detalles, que algún equipo saque alguna canasta fácil con algo que se pueda preparar, pero el grueso del partido está claro. El equipo que consiga llevar el partido a lo que mejor sea capaz de hacer tendrá mucho andado. El número de canchas que corremos en todos los cuartos que hemos ganado están por encima de la media y el de canchas que se corren hemos perdido los cuartos pues estamos muy por debajo. Aparte de la sensación de que queremos correr y ellos no, hay datos. Necesitamos que haya un ritmo alto, para eso necesitamos estar bien en defensa, cerrar el rebote, sacar rápido después de canasta para que el partido no se frene demasiado por su acierto… y ellos todo lo contrario. Hay momentos que hacen balances defensivos de clínic, y saben que haciendo eso bien nosotros no nos encontraremos cómodos. El equipo que haga mejor sus cosas siguiendo su plan de partido tendrá mucho andado”.

“Nuestros objetivos a 9 de agosto eran jugar la Copa del Rey, estar en el Playoff y jugar la Final Four de la BCL. Hemos hecho 3 de 3 y un título. Está claro que a medida que avanzas las cosas te ves con ganas de más, pero no hay que perder de vista de dónde venimos y que es el primer año de un proyecto. Exigir estar en semifinales… ojalá, sería muy bonito, pero sería irreal. Estamos lejos de las expectativas al estar muy por encima de ellas, y de los objetivos. Si lo conseguimos, increíble, como la Copa del Rey, pero nosotros sentimos que para ser nuestro primer año del proyecto estamos con los objetivos cumplidos, y esa es la parte buena”, ha concluido el técnico.