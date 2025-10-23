Fundación Unicaja respalda a Twenty Pádel

Fundación Unicaja ha firmado un acuerdo de patrocinio con Twenty Pádel, equipo amateur de Ronda con sede en el Club Recreativo Arunda, reafirmando así su compromiso con el impulso del deporte base y aficionado en Andalucía.

Este respaldo permitirá al club continuar consolidando su estructura y participando en competiciones federadas, fomentando el deporte inclusivo, la convivencia y la práctica saludable entre deportistas de todas las edades.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones en la sede del Club Arunda, acompañado por el presidente del equipo, José Antonio Muñoz Valente, y su junta directiva. Durante la visita se ha destacado el valor del deporte como herramienta de cohesión social y el papel del pádel como disciplina en crecimiento que genera hábitos de vida saludable y vínculos comunitarios.

C.D Twenty Pádel

Twenty Pádel nació en 2022 y actualmente cuenta con un equipo federado, participando en torneos provinciales y autonómicos. Su club se ha convertido en un punto de encuentro para deportistas rondeños y visitantes, con una programación activa de torneos y actividades sociales.

El respaldo de la Fundación Unicaja al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otros.