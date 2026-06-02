PRIMERA EDICIÓN DEL LIMSAMA CUP 3*3

Kiko Vegas: "Queremos enseñar educación emocional en torno al fútbol"

El torneo reunirá a cerca de 300 niños y niñas de entre 8 y 16 años, distribuidos en cinco sedes del fútbol base malagueño: CD Puerto Malagueño, Atlético Juval, CD Tiro Pichón, CDF El Romeral y El Palo FC, con un enfoque educativo y participativo que prioriza los valores, la convivencia y el aprendizaje por encima de la competición

Redacción

Málaga |

Limsama Cup 3x3 llega a Málaga con el objetivo de fomentar no solo la práctica deportiva, sino también valores como el compañerismo, la gestión emocional, el respeto y el trabajo en equipo. La competición se celebrará durante el mes de junio y reunirá a alrededor de 300 niños y niñas de entre 8 y 16 años, apostando por un formato participativo y formativo en el que no habrá vencedores y se priorizará el aprendizaje y la convivencia por encima del resultado deportivo.

Nace como una propuesta pionera que fusiona fútbol e inteligencia emocional mediante un formato participativo y educativo, dirigido tanto a jugadores como a familias y entrenadores. Además de los partidos, el evento incluirá dinámicas formativas y talleres relacionados con la psicología deportiva y la educación emocional aplicada al deporte base.

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