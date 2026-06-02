Kiko Vegas: "Queremos enseñar educación emocional en torno al fútbol"

Limsama Cup 3x3 llega a Málaga con el objetivo de fomentar no solo la práctica deportiva, sino también valores como el compañerismo, la gestión emocional, el respeto y el trabajo en equipo. La competición se celebrará durante el mes de junio y reunirá a alrededor de 300 niños y niñas de entre 8 y 16 años, apostando por un formato participativo y formativo en el que no habrá vencedores y se priorizará el aprendizaje y la convivencia por encima del resultado deportivo.

Nace como una propuesta pionera que fusiona fútbol e inteligencia emocional mediante un formato participativo y educativo, dirigido tanto a jugadores como a familias y entrenadores. Además de los partidos, el evento incluirá dinámicas formativas y talleres relacionados con la psicología deportiva y la educación emocional aplicada al deporte base.