Fernando Calero, primer del fichaje veraniego del Málaga CF

Calero es el primer fichaje del Málaga CF para la temporada 2026-27. apuntala la defensa blanquiazul. El defensa central vallisoletano se incorpora libre al Málaga CF y firma por 1 temporada, con opción a otra.

Fernando Calero Villa, nacido el 14 de septiembre de 1995 en Boecillo (Valladolid), es un central experimentado que aporta fortaleza y buena salida de balón.

Fernando Calero dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Real Valladolid para, posteriormente, llegar a la Academia MCF y disputar cinco temporadas como canterano del Málaga CF. Además, el central vallisoletano acumuló 66 partidos con el Atlético Malagueño.

Tras 7 temporadas en el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, Calero llega al Málaga CF con una reputada trayectoria en el fútbol profesional español, con más de 140 encuentros disputados en Primera.