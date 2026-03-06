Baloncesto

EBG Málaga celebra la XV edición del Torneo de la Mujer este domingo 8 de marzo a partir de las 10:00 horas en las Pistas Exteriores de Los Guindos

Con 40 equipos femeninos de todas las categorías de EBG, desde los 3 años hasta veteranas +35, con equipos invitados de varios puntos de la provincia de Málaga

Redacción

Málaga |

Quince ediciones respaldan un evento que nació prácticamente junto a la creación de la sección femenina del club y que hoy simboliza el crecimiento del proyecto femenino de EBG Málaga, que cuenta actualmente con más de 300 jugadoras y equipos en todas las categorías de formación. Durante la jornada se disputarán más de 40 partidos en un ambiente de convivencia y celebración, además de concentraciones federadas de categoría baby femenino; que permitirán a las más pequeñas seguir creciendo en sus primeras experiencias deportivas.

El Torneo de la Mujer cuenta con la colaboración de la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza y con el patrocinio oficial de Fundación Unicaja, entidad firmemente comprometida con el deporte base malagueño y el desarrollo del baloncesto femenino.

En Onda Cero, nos cuenta más detalles la entrenadora y coordinadora de EBG Málaga, Raquel Delgado.

