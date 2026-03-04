OPTA POR EL TRATAMIENTO CONSERVADOR

Cuatro semanas de baja para Tyson Pérez

El ala-pívot del Unicaja Tyson Pérez realizará un tratamiento conservador que durará en torno a las cuatro semanas para recuperarse de la lesión que padece en el tendón de Aquiles de su pie derecho

Redacción

Málaga |

Tyson Pérez, de Unicaja
Tyson Pérez, de Unicaja

Tras valorar todas las opciones posibles, los servicios médicos del club y el jugador han optado por seguir un tratamiento conservador en ambos pies con el objetivo de favorecer su recuperación. El tiempo de baja estimado está en torno a las cuatro semanas aunque estará condicionado a la evolución de la dolencia.

Tyson Pérez disputó su último encuentro el pasado 11 de febrero en la cancha del Fitness First Würzburg. Desde entonces, el ala-pívot se ha perdido los dos compromisos posteriores frente al Real Madrid en Liga Endesa y en la Copa del Rey, debido a estas molestias físicas.

