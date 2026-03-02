JUGADOR DEL REAL CLUB GUADALHORCE GOLF

Oliver de Wint se alza con la victoria en el puntuable nacional juvenil masculino 2026

El Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2026 -prueba puntuable para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil Masculinos y para el R&A World Amateur Golf Ranking- ha acogido grandes campeones como Jon Rahm, vencedor en 2010, o de Alejandro del Rey (2014) y David Puig (2017)

Redacción

Málaga |

Oliver de Wint se alza con la victoria en el puntuable nacional juvenil masculino 2026
Oliver de Wint se alza con la victoria en el puntuable nacional juvenil masculino 2026 | realclubguadalhorce

El jugador del Real Gudalhorce Club de Golf, Oliver de Wint se ha proclamado ganador del Puntuable Nacional Juvenil 2026, de forma clara y contundente. Aumentando así su excelente palmarés juvenil con una amplia renta sobre sus rivales. Un torneo que organiza la Real Federación Española de Golf, y que se ha desarrollado en el campo de Zarapicos, perteneciente al Salamanca Golf & Country Club.

Oliver de Wint, que ya ha conseguido el Campeonato Nacional Infantil en los dos últimos años, ha cimentado su victoria en el Puntuable Nacional con una sensacional segunda ronda con 68 golpes, la mejor de cuantas se han visto en la semana. En la jornada final le ha servido el par del campo (72) para no sólo ser el único golfista bajo par (-3), sino también para ampliar su renta sobre el segundo clasificado, que ha sido el también andaluz Joaquín Beltrán (+4).A un golpe de esa segunda plaza se han quedado otros dos de los favoritos al triunfo final, el aragonés Nicolás González y otro andaluz, Martín Cervera. Cabe resaltar asimismo el quinto puesto de Javier Pérez-Tasso, nuevamente un andaluz, y del vasco Pablo Basterra, que se ha anotado la mejor vuelta del día (70).

El torneo comenzó su andadura un asalto en el que sobresalieron los andaluces Javier Fernández y Martín Cervera después de entregar sendas vueltas de 71 golpes (-1). El dominio andaluz en esta primera ronda no acabó ahí, ya que Iván Díaz y Joaquín Beltrán firmaron cartulinas de 72 golpes, al par del campo, para compartir la tercera posición.

Y fue nuestro jugador de Guadalhorce Golf, Oliver de Wint, quien dio un golpe de mano en la segunda ronda con una tarjeta de 68 golpes (-4), la mejor del día, lo que le valió el liderato y una renta de tres golpes respecto de la segunda plaza. Por detrás, Joaquín Beltrán, el gallego Jorge de la Riva y Martín Cervera esperaban su momento para acceder al liderato.

Cabe recordar que este Puntuable Nacional Juvenil Masculino ha conocido grandes campeones a lo largo de los últimos quince años que, con el tiempo, han brindado alegrías al golf español también en el campo profesional. Hablamos de Jon Rahm, vencedor en 2010, o de Alejandro del Rey (2014) y David Puig (2017).

RESULTADOS FINALES

1.- Oliver de Wint 213 (73+68+72)

2.- Joaquín Beltrán 220 (72+72+76)

3.- Nicolás González 221 (78+70 +73)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer