La Costa del Sol celebra desde hoy hasta el lunes 5 de enero el Torneo de Reyes QLSPORT 2026

Desde hoy 2 de enero hasta el 5 de enero, empieza el año como más te gusta: jugando al baloncesto. No hay mejor manera de dar el pistoletazo de salida a 2026 que compitiendo con tu equipo. Iniciar el año compitiendo en tu nivel deportivo para sacar el máximo potencial a la temporada ahora es posible.

Vive el torneo junto al embajador Anicet Lavodrama, jugador histórico de la ACB en Oar Ferrol, CB Valladolid y Joventut Badalona. Drafteado por los Angeles Clippers, Manager de desarrollo en FIBA y Scout internacional.

Categorías y competición

Todos los niveles tendrán cabida en este Torneo en la Costa del Sol, con niveles de competición oro y plata para que todos disfruten de una competición adaptada a su nivel y puedan competir de manera homogénea.

Desde equipos alevines, pasando por infantiles y cadetes hasta junior se darán cita en este magnífico enclave durante el inicio del año para disfrutar del baloncesto.

Los arbitrajes serán realizados por árbitros de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).

Alojamiento e instalaciones

Con sedes deportivas en Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola y lugares emblemáticos como Puerto Banús, Málaga y Marbella. El alojamiento será en el hotel Holiday World Polynesia****, con tres noches y cuatro días en régimen de pensión completa, desde la cena del 2 de enero hasta la comida del 5 de enero. El paquete incluye también transporte interno entre el hotel y los pabellones de juego en Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

Y para los clubes, una promoción especial: al inscribir cuatro o más equipos, se otorgará una plaza gratuita de entrenador por cada equipo inscrito.

En Onda Deportiva Málaga, nos cuenta más detalles del torneo, Nacho Macipe, uno de los organizadores del evento.