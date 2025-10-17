El Cardiomaratón 061 llega a la UMA

El Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga ha albergado el Cardiomaratón 061, unas jornadas de entrenamiento masivo en reanimación cardiaca coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 que se realizan cada 16 de octubre con motivo del Día Europeo de la Concienciación ante la Parada Cardíaca.

Un total de 1.350 jóvenes, procedentes de centros de educación secundaria obligatoria de Málaga, han acudido al Complejo a lo largo de la mañana, y en grupos reducidos se han entrenado en estas técnicas durante una hora cada uno.

Durante el acto de presentación de estas jornadas, las autoridades han hecho entrega de reconocimientos especiales a Hoteles Soho, Panificadora Salvador, y al Caminito del Rey, por su compromiso con la implantación de desfibriladores y la formación.

UMA Racing Team, preparado

Un diseño estético renovado, grandes mejoras en el apartado electrónico y la novedad de un sistema basculante monobrazo: así es el nuevo prototipo de motocicleta MS25 del equipo de la Escuela de Ingenierías Industriales UMA Racing Team.

La nueva motocicleta eléctrica de competición se ha presentado esta semana, y ya en MotoStudent, competición que arrancaba esta semana.

El acto ha contado, asimismo, con el director del centro, Joaquín Ortega, y el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio. Ambos han manifestado el “orgullo” de este proyecto tan “ilusionante”, desarrollado casi en su totalidad por estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales -con el apoyo del profesorado como tutores experimentados-, pero que también suma a alumnado de otros grados de la UMA, de ahí su carácter multidisciplinar.

Igualmente, han elogiado el palmarés cosechado por UMA Racing Team, que acumula éxitos desde 2010, aunque su andadura comenzó ya en 2008, dando su paso a la movilidad sostenible, con el diseño de su primer prototipo eléctrico en 2016. Actualmente, el equipo está compuesto por 36 personas, de las que 29 son alumnos.

Cita cultural

El Museo de la Semana Santa de Málaga exhibe la exposición ‘Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos’, una iniciativa accesible, inmersiva y multisensorial, organizada por la UMA y la hermandad del Dulce Nombre.

La muestra, que cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y el patrocinio de Fundación Unicaja, conmemora el 25º aniversario de la realización de la talla de Jesús de la Soledad, protagonista del misterio de las Negaciones y Lágrimas de san Pedro, concebida por Antonio Bernal. Así, la propuesta ofrece un recorrido que trasciende las pautas tradicionales de exhibición para convertirse en “una invitación a la ciudadanía para sentir un elemento clave de su patrimonio cultural a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato”, según destacan sus impulsores.