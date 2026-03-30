Derrota cargada de bajas para Unicaja en el Palau

El Unicaja cayó en su visita al Barça (97-91) en un encuentro que se acabó decidiendo en los últimos minutos. Los malagueños se sobrepusieron a las bajas de Rubit y Webb III y a un marcador adverso, en el que llegaron a ir 18 abajo, para llegar a igualar el choque, aunque insuficiente para contener el gran acierto exterior blaugrana.

Olek Balcerowski, el mejor del equipo (18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 24 de valoración) en un partido en el que también brillaron los brates, Nihad Djedovic (13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 20 de valoración) y Emir Sulejmanovic (19 puntos, 5 rebotes, 17 de valoración).

En el capítulo de bajas, el parte de lesiones dado por el club:

Jonathan Barreiro ha acabado el partido con un esguince de tobillo en el pie izquierdo, Killian Tillie ha notado unas molestias en la región del aductor derecho, pendiente de pruebas al llegar a Málaga, y James Webb III no ha podido jugar por los problemas en su rodilla izquierda que traía de la semana pasada. Los tres, junto a Augustin Rubit que no ha podido jugar por un virus gastrointestinal, se quedan pendientes de evolución