El Atlético Guardés, rival del Costa del Sol Málaga en Europa

El Costa del Sol Málaga ya está entre los cuatro mejores de la EHF European Cup de nuevo. Enorme alegría para las panteras que se impusieron el viernes y el domingo al Hazena Kynzvart (56-38 en el global) y que ya conocen al rival al que se medirán por un billete para la final. Será el Mecalia Atlético Guardés, que superó al Atticgo BM Elche (41-40 en el global). Se da la curiosidad que en el 2021, cuando se alzó el título, ambos clubes también se vieron en esta instancia.

La ida se celebrará en Carranque el sábado 18 de abril o domingo 19, por lo que las malagueñas tendrán que disputar la última jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola el miércoles 15 ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife en la isla. La vuelta será en A Sangriña el sábado 25 o domingo 26, lo que desplazaría la ida de los cuartos de final del play off, que el equipo de Suso Gallardo ahora disputaría a domicilio, al miércoles 29. Ese mismo fin de semana, el 2 de mayo, tendría lugar ese segundo duelo.

Se trata de una eliminatoria de un nivel muy alto, entre dos clubes que han estado en tres de las últimas cinco finales. La igualdad esta temporada entre los dos es máxima en la competición nacional, con victoria para las gallegas en Málaga (23-24) y para las malagueñas en A Guarda (19-25). El conjunto de Ana Seabra superó en esta campaña al HC Byala búlgaro, al Handball Erice italiano y al Atticgo BM Elche en su camino. Ahora es el último obstáculo del Costa del Sol Málaga para volver a una final de la EHF European Cup.