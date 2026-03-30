El proyecto de Loren y Funes renueva con el Málaga hasta 2028

El director deportivo Loren Juarros y el entrenador del primer equipo Juan Francisco Funes, así como el segundo técnico Juan Carlos Andrés, continuarán, en sus respectivos cargos, dos temporadas más en el Málaga CF. Desde su llegada, en mayo de 2023, Loren Juarros ha impulsado una planificación centrada en la promoción y renovación de futbolistas formados en La Academia MCF. En el capítulo competitivo, bajo su dirección, sobresale el ascenso del Málaga CF a LALIGA HYPERMOTION en la campaña 23/24, en su primer año como máximo responsable de la parcela deportiva.

A su vez, con Loren se ha reforzado la coordinación entre las categorías inferiores, optimizando recursos y sentando las bases de un proyecto basado en la cantera a corto y medio plazo, con la Ciudad Deportiva Fundación MCF como centro de operaciones y patrimonio fundamental del Club. Además, el Acuerdo Marco con numerosos clubes de la provincia ha dotado de más identidad y cercanía al proyecto del ejecutivo burgalés.

Por su parte, Juan Francisco Funes seguirá cumpliendo años en la Entidad, a la que llegó en 2020 para entrenar al Atlético Malagueño. Fueron cinco de trayectoria en el equipo dependiente del Málaga CF, destacando el ascenso a Segunda Federación la pasada 24/25.

En la actual 25/26, a finales de noviembre de 2025 el lojeño se puso al frente del banquillo ‘Joaquín Peiró’ de La Rosaleda. Al staff se sumó como segundo técnico Juan Carlos Andrés, un profesional con amplia experiencia en los banquillos y el respaldo de Loren Juarros, con quien coincidió en la Real Sociedad de Fútbol. Con el tándem Funes-Andrés, tanto en resultados como en juego, el Málaga CF se ha convertido en un equipo reconocible y reconocido instalado en las posiciones altas de LALIGA HYPERMOTION a diez jornadas del final del campeonato.

Funes ha dado continuidad sobre el terreno de juego a la filosofía implantada por Loren, apostando decididamente por un estilo alineado con la identidad del Málaga CF y que está haciendo disfrutar a la fiel afición malaguista. Su trabajo liderando el cuerpo técnico ha permitido la consolidación de jugadores procedentes del Malagueño en dinámica del primer equipo, potenciando su desarrollo y favoreciendo una evolución progresiva del colectivo.

Tanto Loren como Funes han contribuido de manera decisiva a fortalecer un modelo deportivo que sitúa a La Academia MCF como principal caladero de presente y futuro de la entidad blanquiazul. La promoción de talento propio, la cohesión entre las distintas áreas deportivas y la construcción de una estructura sólida son los pilares que han marcado esta etapa.

Con estas renovaciones hasta 2028, el Málaga refuerza su apuesta por la estabilidad, la planificación y el crecimiento sostenido, consolidando un proyecto en el que la cantera, el sentimiento de pertenencia y el compromiso con el Club continuarán siendo los ejes fundamentales.