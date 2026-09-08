Aaron Ochoa, operado con éxito

Aaron Ochoa, centrocampista del Málaga CF, fue intervenido quirúrgicamente de forma satisfactoria, durante la tarde de ayer lunes en Madrid por parte del Doctor Manuel Leyes, para solventar la lesión en el menisco externo de su rodilla derecha. El máximo responsable de los Servicios Médicos del primer equipo, Pablo Campos, estuvo presente durante el transcurso de la operación.

Esta ha consistido en la realización de una meniscectomía parcial y reparación de la desinserción meniscocapsular mediante sutura. En las primeras tres semanas el jugador no podrá realizar ningún tipo de apoyo y llevará una férula en su rodilla derecha.

El ‘35’ malaguista, que agotó el tratamiento conservador y no ha podido jugar con el equipo desde el tercer partido de pretemporada del 6 de agosto, iniciará próximamente su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico blanquiazul.