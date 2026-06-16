Yellow Sound regresa a Málaga como el festival que reivindica la corresponsabilidad desde la música y el ocio en familia

El Festival Yellow Sound vuelve a Málaga con una nueva edición que consolida su papel como referente nacional en la unión de cultura, familia y compromiso social. Impulsado por la Asociación Yo No Renuncio, presidida por la malagueña Laura Baena, el festival celebrará su tercera edición el próximo 11 de julio en La Térmica, reafirmando su apuesta por un modelo de ocio que pone en el centro los cuidados y la corresponsabilidad.

La presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en La Térmica, donde se ha dado a conocer el cartel y las principales novedades de una cita que va más allá de la música: un espacio pensado para que las familias puedan disfrutar juntas sin renunciar, visibilizando una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad española: la conciliación.

Un festival que convierte el ocio en reivindicación

Yellow Sound nace con una idea clara: demostrar que otra forma de vivir el tiempo libre es posible. En un contexto en el que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, el festival se presenta como una alternativa que integra música, juego y reflexión social en familia.

“Este no es un festival cualquiera. Es el festival de las familias corresponsables. Un espacio donde celebramos que cuidar es una responsabilidad compartida y donde demostramos que las familias no tienen que renunciar a su tiempo ni a estar juntas”, ha señalado Laura Baena durante la presentación.

El evento combina conciertos en directo con zonas de juego y actividades participativas que abordan, desde una perspectiva lúdica, cuestiones clave como el reparto de tareas, la carga mental o el valor social de los cuidados.

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma recalca que “hay una necesidad de concienciar en corresponsabilidad, sobre todo en los municipios de la provincia de Málaga. Concienciar que compartir no es una obligación y el Yellow Sound es una oportunidad importante para llegar a la gente”.

Por su parte, el director La Térmica, Antonio Javier López destacó que “ell Yellow Sound aporta una mirada fresca y corresponsable, es una alegría que desde lo lúdico vemos un ejemplo aquí para aplicar en nuestros hogares”.

Música, actividades y conciencia social en un mismo espacio

La jornada del 11 de julio contará con actuaciones de Vega, Georgina y Mr. Proper, junto a una programación diseñada para todas las edades. Vega que estuvo en la rueda de prensa afirmaba que “es un placer participar en el Yellow Sound porque no es solo entretenimiento sino hacer también conciencia social, algo que parece que la música lo está perdiendo, es solo un ocio adulto”.

El recinto se dividirá en distintos espacios:

Zona de conciertos en directo

Área de juegos vinculados a tareas doméstico-familiares.

Zona de cuenta cuentos, actividades lúdicas, baile, tecnología o música.

Espacios de descanso y reflexión.

Además, el festival incorporará contenidos basados en datos reales de la Asociación Yo No Renuncio sobre conciliación y corresponsabilidad, así como nuevas dinámicas participativas para sensibilizar tanto a niños y niñas como a personas adultas. Contaremos también con el apoyo de Danone, la marca de yogures líder en nutrición de calidad, con una zona dedicada a visibilizar la carga mental asociada a la alimentación infantil y a ofrecer soluciones prácticas que ayuden a las familias a gestionar esta responsabilidad cotidiana. Esta propuesta está vinculada a los resultados de su reciente estudio, que revela que el 70% de madres y padres identifica la alimentación de sus hijos e hijas como su principal fuente de carga mental diaria.

Esta edición contará también con una zona de ludoteca con actividades guiadas para menores de entre 3 y 6 años, facilitando así la participación de las familias durante toda la jornada.

Un proyecto colectivo con impacto social

El Festival Yellow Sound es posible gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas comprometidas con la conciliación y la igualdad. Cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y La Térmica; y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Danone, Mayoral, Mustela, Cervezas Victoria, Diario Sur, Larios Centro y el La Madre de los Beatles.

Además, contará con la participación de iniciativas como Yes We Tech, My Sweet Koala, Swing Out Studio o Rock School, LexLudi que aportarán actividades complementarias para enriquecer la experiencia y con Diversiva, como altavoz de este maravilloso proyecto.

Málaga, punto de encuentro de las familias corresponsables

La cita será el sábado 11 de julio en La Térmica, con apertura de puertas a las 18:30 horas. Las entradas ya están disponibles en: yonorenuncio.com/yellow-sound

Tras el éxito de ediciones anteriores, el festival espera reunir a miles de familias en una jornada que combina música, ocio y activismo social.

“Yellow Sound demuestra que también desde la cultura se pueden cambiar las cosas. Que podemos disfrutar, compartir y reivindicar al mismo tiempo. Y que hay otra forma de hacer las cosas”, ha concluido Laura Baena.