SALUD

Vithas Málaga incorpora el robot quirúrgico Da Vinci, para la realización de cirugías de máxima precisión

El Hospital Vithas Málaga da un paso adelante en su compromiso con la innovación médica al incorporar el robot quirúrgico Da Vinci a su cartera de servicios, en línea con la estrategia del grupo de reforzar su liderazgo en la excelencia asistencial y su compromiso con el avance en la seguridad y precisión de las cirugías complejas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Salud
Vithas Málaga incorpora el robot quirúrgico Da Vinci, para la realización de cirugías de máxima precisión | www.ondacero.es

Esta avanzada plataforma robótica permitirá realizar intervenciones de alta complejidad con una precisión inigualable, beneficiando especialmente a las unidades de urología, cirugía general y digestiva, ginecología y cirugía torácica del Hospital Vithas Málaga.

La tecnología Da Vinci representa un hito en la cirugía moderna, ofreciendo a los especialistas una visión tridimensional de alta definición y ampliada hasta 15 veces, lo que mejora significativamente la percepción de profundidad y la claridad del campo operatorio. Sus brazos robóticos, de apenas un centímetro de diámetro, replican con exactitud los movimientos de la mano del cirujano, permitiendo una destreza y un control superiores en espacios reducidos. Esto se traduce en procedimientos mínimamente invasivos, con menor sangrado, menos dolor postoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida para el paciente.

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