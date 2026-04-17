Virginia Martín jura su cargo como presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga

La nueva presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Virginia Martín, ha jurado hoy su cargo en un acto institucional celebrado en la Ciudad de la Justicia de Málaga, acompañada por autoridades, representantes institucionales, colegiados y miembros de la nueva Junta de Gobierno, del Consejo Andaluz y del Consejo Nacional.

El acto ha contado con la presencia de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez, quien ha sido la encargada de inaugurar la ceremonia, mostrando una vez más su cercanía y apoyo al Colegio y a la labor que desempeñan los gestores administrativos.

Durante su intervención, Virginia Martín ha trasladado su agradecimiento a las autoridades presentes, a la nueva Junta de Gobierno y al conjunto de los colegiados, destacando el compromiso colectivo como base para afrontar esta nueva etapa. Asimismo, ha subrayado su voluntad de dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años, consolidando un modelo de Colegio centrado en el servicio al colegiado.

“Esta es una etapa que afronto con ilusión, pero también con una gran responsabilidad. Nuestro objetivo es seguir construyendo un Colegio útil, cercano y comprometido con los profesionales, capaz de dar respuesta a los retos actuales de nuestra profesión”, ha señalado.

En este sentido, la nueva presidenta ha puesto en valor el legado recibido, agradeciendo la labor de sus predecesores y, especialmente, el impulso experimentado por la institución en los últimos años, en los que ha tenido la oportunidad de participar activamente como vicepresidenta.

El acto ha incluido también la jura de varios miembros de la nueva Junta de Gobierno, que acompañarán a Virginia Martín durante los próximos cuatro años, en una etapa marcada por la continuidad, el refuerzo de los servicios colegiales y la consolidación del posicionamiento del Colegio como referente a nivel nacional.

Con este acto, el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga inicia oficialmente una nueva etapa desde una posición de fortaleza institucional, cohesión interna y compromiso con la mejora continua de los servicios al colegiado y a la ciudadanía.

La nueva Junta de Gobierno

Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de marzo y tras la jura de cargos, la nueva Junta de Gobierno que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años que da compuesta de la siguiente manera: