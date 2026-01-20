TESTIMONIO DE AFECTADOS EN LA ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO

Los viajeros opinan sobre las alternativas que RENFE les ofrece para la conectividad ferroviaria con Madrid

Desde este martes, RENFE impulsa un plan de alternativas para el desplazamiento a Madrid pese a la interrupción que sufre el trazado de la Alta Velocidad por el accidente de Adamuz.

Redacción

Málaga |

El trayecto que se realizará por carretera de unos 100 kilómetros, será en el tramo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Los viajes entre la capital y Málaga tendrán una duración aproximada de 5 horas y media.

Horarios con salida desde Madrid:

  • Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).
  • Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).
  • Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Y los autobuses con salida desde Málaga:

  • Málaga -María Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)
  • Málaga-María Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)
  • Málaga-María Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Precio del billete

Renfe ha adelantado que estos trayectos se comercializarán en clase turista, y que tendrán un precio fijo de 40 euros en los recorridos completos entre Málaga y Madrid.

En el caso de las estaciones intermedias, mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.

Cancelaciones y cambios de billetes

Los viajeros afectados por el corte de las comunicaciones en ave entre Andalucía y Madrid pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios mencionados anteriormente o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

